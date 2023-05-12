Екатеринбуржец задержан в Северной Осетии по подозрению в госизмене

12 мая 2023, 07:00

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Силовики задержали в Северной Осетии жителя Екатеринбурга, который, по их данным, планировал через Грузию выехать на Украину для участия в боевых действиях против России.

В Северной Осетии задержан житель Екатеринбурга, который планировал выехать из России для участия в боевых действиях на стороне Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по Северной Осетии.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Северной Осетии установлен и задержан 19-летний житель Екатеринбурга, который принял решение о выезде на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ", - сообщило ведомство.

По версии УФСБ, молодой человек получил инструкции о необходимости выезда на территорию Грузии, для чего приехал во Владикавказ, где и был задержан.

Уголовное дело в отношении него возбуждено по части 1 статьи 30 и статье 275 УК РФ (попытка совершения госизмены), сообщил 11 мая "Интерфакс".

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