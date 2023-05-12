12 мая 2023, 07:00

Екатеринбуржец задержан в Северной Осетии по подозрению в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики задержали в Северной Осетии жителя Екатеринбурга, который, по их данным, планировал через Грузию выехать на Украину для участия в боевых действиях против России.

В Северной Осетии задержан житель Екатеринбурга, который планировал выехать из России для участия в боевых действиях на стороне Украины, сообщила пресс-служба УФСБ по Северной Осетии.

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Северной Осетии установлен и задержан 19-летний житель Екатеринбурга, который принял решение о выезде на территорию Украины для участия в боевых действиях против ВС РФ", - сообщило ведомство.

По версии УФСБ, молодой человек получил инструкции о необходимости выезда на территорию Грузии, для чего приехал во Владикавказ, где и был задержан.

Уголовное дело в отношении него возбуждено по части 1 статьи 30 и статье 275 УК РФ (попытка совершения госизмены), сообщил 11 мая "Интерфакс".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Задержанная на "Верхнем Ларсе" Умерова арестована по делу о госизмене", "Задержанный на границе с Грузией Савелий Фролов отрицает вину в госизмене", "ФСБ отчиталась о задержании в Ростове-на-Дону членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 мая 2023, 06:03

12 мая 2023, 05:05

  • Владимир Атаманчук заявил о подбросе мобильного телефона

    Следователь угрозами ареста вынудил сочинца Владимира Атаманчука, обвиняемого по уголовной статье о дискредитации армии, забрать под расписку изъятый при обыске ноутбук вместе с мобильным телефоном. Атаманчук отказался признавать телефон своим, но обязан предоставить силовикам это устройство "по первому требованию".

12 мая 2023, 04:06

12 мая 2023, 03:07

12 мая 2023, 02:08

Темы дня

События дня

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи