19 мая 2023, 06:49

Житель Батайска погиб на Украине

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Во время военной операции погиб Артур Агашин, сообщили власти Батайска. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 209 жителей Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 мая стало известно, что на Украине погиб Руслан Нестеров, Александр Мижурко и Иван Арютов. На эта дату была подтверждена гибель в ходе военной операции как минимум 208 жителей Ростовской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Батайска Артур Агашин. Он посмертно награжден орденом Мужества. В честь Агашина в местной школе №5 имени Юрия Гагарина установлена памятная доска, сообщила 18 мая в своем Telegram-канале администрация Батайска.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 209 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Ростовский вуз объявил многомиллионные тендеры на обучение педагогов Донбасса", "Житель Новочеркасска погиб в военной операции на Украине", "Два жителя Ростовской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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