Три жителя Ростовской области погибли на Украине

18 мая 2023, 00:23

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Руслан Нестеров, Александр Мижурко и Иван Арютов погибли на Украине, сообщили районные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 208 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Максим Сонин стал 205-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Администрация Миллеровского района отчиталась об открытии мемориальной доски в хуторе Терновое бойцу ЧВК "Вагнер" Руслану Нестерову. Он погиб 23 октября 2022 года, у Руслана осталась дочь, говорится в публикации в Telegram-канале районной администрации от 15 мая. Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к публикации, ему было 24 года.

Александр Мижурко погиб на Украине, проинформировала администрация Морозовского района 15 мая. 12 мая в Telegram-канале районной администрации сообщалось о гибели в ходе военной операции на Украине Ивана Арютова. Он погиб 25 марта, ему было 29 лет, указано в публикации.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 208 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 00.10 мск 18 мая сообщили о гибели на Украине как минимум 1943 жителей юга России, в том числе 1073 жителей СКФО и 870 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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