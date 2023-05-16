Джамбетов похвастался участием в убийстве украинцев

16 мая 2023, 18:52

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Хусейн Джамбетов, подозреваемый в причастности к ичкерийскому подразделению на Украине, после возвращения в Чечню опубликовал видео, в котором похвалился участием в убийстве украинских военных.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года в отношении 40-летнего жителя Чечни Хусейна Джамбетова было возбуждено уголовное дело по статье об участии в создании террористического сообщества. По данным силовиков, он принимал участие в создании "Отдельного батальона особого назначения Вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия", которое входит в состав иностранного легиона вооруженных сил Украины. 14 мая стало известно, что Джамбетов вернулся в Чечню. Переход Джамбетова на сторону Рамзана Кадырова вызвал широкое обсуждение, но на деятельность ичкерийцев это не повлияло, заявили сторонники самопровозглашенной Ичкерии.

Фрагмент видеообращения Хусейна Джамбетова сегодня опубликовал в своем телеграм-канале блогер Тумсо Абдурахманов. "Хусейн Джамбетов записал видеообращение, в котором признался в убийстве военнослужащих ВСУ. «Я убил их за то, что услышал, что они посягнули на чеченскую честь и чеченскую кровь» – заявил Джамбетов", - говорится в аннотации к ролику.

На видео Джамбетов сидит за столиком уличного кафе и говорит на чеченском языке. Фрагмент видео, опубликованного Абдурахмановым, содержит субтитры с переводом слов Джамбетова на русский язык. "Кавказский узел" не может подтвердить точность перевода, но приведенные в нем некоторые слова на русском языке звучат в речи Джамбетова. Кроме того, на видео Джамбетов изображает, как стрелял очередью из автоматического оружия.

"В конце марта прошлого года… Я (на тот момент) военнослужащий 57 бригады ВСУ, 54 батальон, если не ошибаюсь. Командир батальона (с позывным) "Буря". Я буду называть все имена, чтоб можно было проверить… В тот день, я не помню число, но это было в конце марта в Тошковке, спецгруппа (ВСУ) возвращалась тогда уничтожив чеченцев, которых некоторые называют кадыровцами", - приводится в субтитрах перевод слов Джамбетова.

Согласно переводу, Хусейн Джамбетов сообщил, что в тот день был там со своим отделением. "Со мной было отборных 11 человек. Ты найди их, Тумсо, если они живые, Белокиев тебе поможет в этом, он сейчас в Украине. В тот день я открыл огонь (по спецгруппе ВСУ) и убил нескольких украинцев. Я убил их за то, что услышал, что они посягнули на чеченскую честь и чеченскую кровь. Видите, я не скрываю от вас ничего. (Мне кричали) "Бандера, не стреляй, (это) наши". (Я ответил) "Может, ваши, но не наши" и открыл огонь. Выпустил очередью целый рожок. Первая (пуля) трассирующая, попала одному (украинцу) в шею, эта мразь сразу погибла. Еще двое упали, и я не знаю, погибли они или нет", - указано в субтитрах.

Видеоролик, из которого взят фрагмент длительностью 1 минута 40 секунд, размещен сегодня в телеграм-канале "Хусейн Джамбетов", созданном 14 мая. На видео, которое длится более 12 минут, субтитры с переводом не наложены.

Напомним, 14 мая было опубликовано видеообращение, в котором Хусейн Джамбетов заявил, что приехал в Чечню благодаря "отцам страны" и озвучил угрозы в адрес тех, кто представляет ситуацию в Чечне не такой, как на самом деле.

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