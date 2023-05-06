Правозащитник усомнилась в эффективности действий властей по освобождению Такаландзе

06 мая 2023, 23:55

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Попытки освободить осужденную в Абхазии за шпионаж гражданку Грузии Кристине Такаландзе продолжаются, в том числе с привлечением международных партнеров, сообщила Служба госбезопасности Грузии. Власти должны вести прямые переговоры об обмене заключенными, чтобы добиться освобождения Такаландзе и осужденного за сожжение абхазского флага Ираклия Бебуа, заявила правозащитник Тамта Микеладзе.

Как писал "Кавказский узел", гражданка Грузии Кристине Такаландзе, проживающая в селе Набакеви Гальского района, была задержана по обвинению в шпионаже. Служба госбезопасности Грузии заявила, что она собирала для грузинских спецслужб сведения, относящиеся к государственной и военной тайне. 27 июля 2022 года Такаландзе была арестована на два месяца, в сентябре суд продлил арест. В январе суд начал рассматривать дело Такаландзе в закрытом режиме. 5 мая Верховный суд Абхазии признал Такаландзе виновной в шпионаже в пользу Грузии и приговорил ее к 10,5 года лишения свободы. Девушка не признала вину.

По версии следствия и обвинения, 20 июля Такаландзе в городе Гал встретилась с оперативным сотрудником Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Силовик был задействован в расследовании в отношении девушки, однако она об этом не знала. Она села в его машину, и когда осталась в ней одна, сняла на телефон "якобы официальные секретные документы", которые впоследствии переслала оперативному сотруднику Службы государственной безопасности Грузии, привело 7 декабря версию следствия агентство "Абхазия Информ".

В Грузии продолжают предпринимать усилия для освобождения Кристине Такаландзе, сообщила Служба государственной безопасности Грузии после оглашения приговора по делу.

Как указано в заявлении, решению суда, который приговорил Такаландзе к длительному сроку, предшествовало ее незаконное задержание по сфабрикованным и абсурдным обвинениям, за которыми последовало многомесячное незаконное заключение. "С самого первого дня незаконного заключения Кристине Такаландзе центральные власти использовали все доступные механизмы. Также данный вопрос является важнейшим компонентом повестки дня наших международных партнеров. Совместными усилиями делается все, чтобы незаконно задержанная Кристине Такаландзе вернулась в семью", - говорится в заявлении ведомства от 5 мая.

Когда между сторонами конфликта не ведутся переговоры об обмене заключенными или освобождении, в конечном итоге страдают мирные граждане, заявила, комментируя приговор за шпионаж в Абхазии, директор программы "Политики равенства" "Центра социальной справедливости" Тамта Микеладзе. "Такие отношения требуют прямого диалога и опытных политиков, дипломатов во главе политики примирения. У нас этого нет", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Микеладзе в Facebook*.

Микеладзе напомнила о другом приговоре этническому грузину в Абхазии, который был приговорен к девяти годам лишения свободы за сожжение баннера, покрашенного в цвета абхазского флага. "Ни в одном из этих случаев нет никакого прогресса", - резюмировала она.

Уголовное дело против 31-летнего Ираклия Бебуа было возбуждено в конце сентября 2020 года, когда он поджег баннер, покрашенный в цвета абхазского флага, перед зданием горсовета в Гали. Позднее власти Абхазии заявили, что нашли у него гранату. Служба госбезопасности Грузии в 2020 году назвала задержание Бебуа незаконным и обещала, что вопрос его освобождения станет предметом Женевских переговоров. Бебуа 7 декабря 2020 года был приговорен к девяти годам колонии и штрафу в 10 тысяч рублей. Суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога и надругательстве над государственным флагом Абхазии. В октябре 2022 года родственники Бебуа на акции протеста потребовали от властей Грузии использовать международные механизмы для его освобождения.

По сведениям СГБ Абхазии, Такаландзе, "действуя умышленно, по заданию иностранной разведки, руководствуясь мотивом, продиктованным интересами спецслужбы Грузии", занималась "реализацией преступных намерений, направленных на получение, сбор, и передачу представителям спецслужб Грузии сведений, составляющих государственную, военную и иную охраняемую законом Республики Абхазия тайну", сообщило 5 мая абхазское агентство "Апсадгьыл".

Власти Грузии переложили обязанность заниматься освобождением Кристине Такаландзе на спецслужбы, не пытаясь задействовать политические механизмы, отметили ранее правозащитники, комментируя заключение и арест девушки.

Стратегия властей Грузии по защите прав человека в Абхазии и Южной Осетии непонятна, заявила тогда НПО "Центр социальной справедливости". "При предыдущем правительстве было очевидно, что схема заключалась в использовании дипломатических и политических форматов для актуализации этих вопросов и усиления международного давления. Сейчас, особенно в последние годы, эта схема почти не работает. В последние годы стало очевидно, что правительство не пытается создать международный резонанс по фактам нарушения прав. Как правило, оно также не использует международно-правовые механизмы", - отмечается в заявлении.

Конфликтолог Паата Закареишвили в июле 2022 года указал на сомнительные доказательства причастности Такаландзе к шпионажу. "Единственное сомнительное "доказательство" связи Такаландзе с грузинскими спецслужбами, о котором известно общественности, – это записка с указаниями. На частично сожженном листке бумаги, показанном в кадрах, распространенных Службой безопасности самопровозглашенной республики, можно прочитать следующие слова: "Вы должны войти в доверие и получить важную для нас информацию… Переведем на нашу землю в тайные места", - заявил он ранее. Закареишвили подчеркнул, что абхазская сторона пытается убедить общественность, что представители грузинских спецслужб действительно пишут подобные указания, да еще и с ошибками.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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