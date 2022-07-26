Тбилиси назвал незаконным задержание Кристине Такаландзе в Абхазии

26 июля 2022, 20:21

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Международные механизмы задействованы для освобождения Кристине Такаландзе, которая задержана в Абхазии по делу о шпионаже, сообщила Служба госбезопасности Грузии. Глава парламента Шалва Папуашвили призвал не нагнетать обстановку вокруг задержания Такаландзе, чтобы не создавать препятствий освобождению женщины.

Как писал "Кавказский узел", гражданка Грузии Кристине Такаландзе, проживающая в селе Набакеви, задержана по обвинению в шпионаже. Она собирала для грузинских спецслужб сведения, относящиеся к государственной и военной тайне, заявила Служба госбезопасности Абхазии.

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила, что задержание гражданки Грузии Кристине Такаландзе незаконно и ведется "активная работа с использованием всех существующих механизмов" для ее освобождения. "В связи с фактом незаконного задержания СГБ незамедлительно активизировала "горячую линию" и проинформировала наблюдательную миссию ЕС и сопредседателей Женевских дискуссий", - процитировало сегодня заявление издание "Грузия Online".



Подобные задержания "осложняют повседневную жизнь местного населения и крайне вредят обстановке в плане безопасности", говорится в заявлении.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что соответствующие структуры Грузии "достаточно профессионально" работают над освобождением граждан, задержанных на оккупированных территориях". По его словам, ответом на ситуацию может стать "усиление международного давления, которое (...) используется при каждом таком случае. Кроме этого, ведется работа, "чтобы как можно скорее освободить людей из незаконных мест содержания под стражей". "Мы должны верить, что они доведут это дело до конца, чтобы неправомерно заключенные были освобождены. Чем больше ажиотажа вокруг этого дела, тем меньше результатов, кроме попыток вызвать дополнительный ажиотаж среди населения Грузии. Грузия - это государство. Государство имеет соответствующие структуры, и они работают достаточно профессионально и достигают результатов", - привело слова Папуашвили издание "Нетгазети".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

На видео, которое обнародовало абхазское ведомство, в качестве доказательства шпионажа Такаландзе, фигурируют удостоверение личности гражданина Грузии, банковская карта и записка на грузинском языке – клочок бумаги с просьбой купить лекарства в Гали или Зугдиди, сообщило сегодня издание "Новости-Грузия".

Мы призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.