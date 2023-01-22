22 января 2023, 05:42

Житель Абхазии обвинен в нарушении границы и призывах против целостности страны

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Руслан Гамисония незаконно перешел границу с Грузией и опубликовал в TikTok видео, в котором призывал к вхождению Абхазии в ее состав, сообщила Генеральная прокуратура Абхазии.

Гражданину Абхазии Руслану Гамисонии Генеральная прокуратура предъявила обвинение по двум статьям Уголовного кодекса.

Речь идет о части 1 статьи 324 (незаконное пересечение государственной границы) и части 2 статьи 273.3 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности республики Абхазия, совершенные с использованием средств массовой информации), пишет 21 января "Апсадгьыл-Инфо".

По данным Генеральной прокуратуры Абхазии, Гамисония в июне 2022 года пересек границу с Грузией в неустановленном месте, а в августе 2022 года в соцсети TikTok на странице другого гражданина Абхазии публиковал видеоролики, направленные на нарушение территориальной целостности страны.

Ведомство также отмечает, что ранее обвиняемых уже был судим за умышленное убийство, а также изнасилование и развратные действия в отношении двух гражданок России.

Ранее "Кавказский узел" писал, что гражданка Грузии Кристине Такаландзе, проживающая в селе Набакеви Гальского района, задержана по обвинению в шпионаже. Служба госбезопасности Грузии заявила, что она собирала для грузинских спецслужб сведения, относящиеся к государственной и военной тайне. 27 июля Такаландзе была арестована на два месяца, в сентябре суд продлил арест. 8 декабря дело Такаландзе было передано в суд.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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Примечание:

"Житель Грузии задержан на границе с Абхазией", "Абхазская оппозиция озвучила претензии к президенту", "Участники митинга в Абхазии потребовали отставки главы МВД".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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