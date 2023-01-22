Житель Абхазии обвинен в нарушении границы и призывах против целостности страны

22 января 2023, 05:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Руслан Гамисония незаконно перешел границу с Грузией и опубликовал в TikTok видео, в котором призывал к вхождению Абхазии в ее состав, сообщила Генеральная прокуратура Абхазии.

Гражданину Абхазии Руслану Гамисонии Генеральная прокуратура предъявила обвинение по двум статьям Уголовного кодекса.

Речь идет о части 1 статьи 324 (незаконное пересечение государственной границы) и части 2 статьи 273.3 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности республики Абхазия, совершенные с использованием средств массовой информации), пишет 21 января "Апсадгьыл-Инфо".

По данным Генеральной прокуратуры Абхазии, Гамисония в июне 2022 года пересек границу с Грузией в неустановленном месте, а в августе 2022 года в соцсети TikTok на странице другого гражданина Абхазии публиковал видеоролики, направленные на нарушение территориальной целостности страны.

Ведомство также отмечает, что ранее обвиняемых уже был судим за умышленное убийство, а также изнасилование и развратные действия в отношении двух гражданок России.

Ранее "Кавказский узел" писал, что гражданка Грузии Кристине Такаландзе, проживающая в селе Набакеви Гальского района, задержана по обвинению в шпионаже. Служба госбезопасности Грузии заявила, что она собирала для грузинских спецслужб сведения, относящиеся к государственной и военной тайне. 27 июля Такаландзе была арестована на два месяца, в сентябре суд продлил арест. 8 декабря дело Такаландзе было передано в суд.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.