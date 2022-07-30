Правозащитники раскритиковали власти Грузии за реакцию на арест Такаландзе

30 июля 2022, 04:28

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Власти Грузии переложили обязанности решать судьбу арестованной в Абхазии за шпионаж Кристине Такаландзе на спецслужбы, не пытаясь задействовать политические механизмы, отметили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", гражданка Грузии Кристине Такаландзе, проживающая в селе Набакеви, задержана по обвинению в шпионаже. Она собирала для грузинских спецслужб сведения, относящиеся к государственной и военной тайне, заявила 25 июля Служба госбезопасности Абхазии. Для освобождения Такаландзе задействованы международные механизмы, отчиталась 26 июля Служба госбезопасности Грузии. 27 июля Такаландзе была арестована на два месяца.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

НПО "Центр социальной справедливости" отреагировала 29 июля на задержание и арест гражданки Грузии Кристине Такаландзе в Галском районе Абхазии.

"24-летнюю женщину обвиняют в связях с Зугдиди, а это повседневная жизнь подавляющего большинства жителей Гали. Сигнал запугивания направлен в более широкую социальная группа <...> Правительство, вероятно, пыталось провести какую-то работу за эти пять дней, не афишируя это, но показательно, что председатель парламента не сказал ни слова о необходимости использования международных форматов и механизмов; о важности обеспечения безопасности задержанной женщины. Шалва Папуашвили также ничего не сказал о важности политической коммуникации в де-факто властями [Абхазии]. То есть он не смог увидеть и представить работу и роль политических акторов вне работы спецслужб", - говорится, в частности, в заявлении одного из руководителей неправительственной организации.

Глава парламента Шалва Папуашвили призвал не нагнетать обстановку вокруг задержания Такаландзе дополнительный ажиотаж, чтобы не создавать препятствий освобождению женщины.

По его мнению, сейчас непонятна стратегия властей Грузии по защите прав человека "в конфликтных регионах". "При предыдущем правительстве было очевидно, что схема заключалась в использовании дипломатических и политических форматов для актуализации этих вопросов и усиления международного давления. Сейчас, особенно в последние годы, эта схема почти не работает. В последние годы стало очевидно, что правительство не пытается создать международный резонанс по фактам нарушения прав; Как правило, он также не использует международно-правовые механизмы", - отмечается в заявлении.

По словам правозащитницы Тамты Микеладзе, политику властей в отношении Абхазии и Южной Осетии можно назвать "двухвекторной". "Первое направление можно охарактеризовать, как "политику непризнания". Это особенно ощутимо после августовской войны. То есть политика непризнания де-факто <...> Второе направление - обеспечение сохранения человеческих связей, торговли, обеспечение государственными cервисами людей, проживающих на территории Абхазии и Цхинвальского региона", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что власти Грузии "сами отрицают коммуникации с политическими элитами" Абхазии и Южной Осетии.

По ее словам, с 2012 года были предприняты попытки нормализации отношений. "Это было большой заслугой Пааты Закареишвили (в то время государственного министра по вопросам реинтеграции, ответственного за урегулирование ситуации в Абхазии и Южной Осетии). Но эта политика не принесла ощутимых результатов. Даже в тех условиях, когда «Грузинская мечта» говорила о нормализации отношений с Россией. Можно сказать, что политика слабая. Нет новой динамики, новой жизни. Нужно подчеркнуть, что документ 2010 года о миротворческой политике не изменился. Нам известно, что планируется выработка нового документа. То есть планируется обновление этого документа. Но нам неизвестно, какие новые подходы будут в этом документе. Правда, в этих условиях трудно ожидать прорывов в этом направлении», - прокомментировала Микеладзе политику властей Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии.

Конфликтолог Паата Закареишвили высказал недоумение в связи с арестом Такаландзе. «Пока что единственное сомнительное «доказательство» связи Такаландзе с грузинскими спецслужбами, о котором известно общественности, – это записка с указаниями. На частично сожженном листке бумаги, показанном в кадрах, распространенных Службой безопасности самопровозглашенной республики, можно прочитать следующие слова: «Вы должны войти в доверие и получить важную для нас информацию… Переведем на нашу землю в тайные места», - рассказал он журналистам.

Он отметил, что абхазская сторона пытается убедить общественность, что представители грузинских спецслужб действительно пишут подобные указания, да еще и с ошибками.

"Вообще в XXI веке, когда есть интернет, тысяча разных платформ, мессенджеров, закрытых и открытых, любых, вот так, средневековыми методами, с голубями передавать информацию – это абсурд какой-то. Явно видно, что сделано это с целью повлиять на обывателя, и я надеюсь, что в абхазском обществе это не «проглотят» и поймут, что это фейк, постановка", - заявил он.

Корреспонденту "Кавказского узла" Паата Закареишвили сказал, что Такаландзе срочно необходима помощь адвоката.

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