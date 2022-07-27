Гражданка Грузии арестована в Абхазии по подозрению в шпионаже

27 июля 2022, 20:06

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Кристине Такаландзе, подозреваемая в шпионаже в пользу Грузии, помещена в Абхазии под арест на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", гражданка Грузии Кристине Такаландзе, проживающая в селе Набакеви, задержана по обвинению в шпионаже. Она собирала для грузинских спецслужб сведения, относящиеся к государственной и военной тайне, заявила 25 июля Служба госбезопасности Абхазии. Для освобождения Такаландзе задействованы международные механизмы, отчиталась 26 июля Служба госбезопасности Грузии.

Гражданка Грузии Кристине Такаландзе, задержанная абхазской полицией по подозрению в шпионаже, арестована, сообщил сегодня телеканал "Мтавари архи" на своей странице в соцсети Facebook*.

Суд поместил Такаландзе под арест на два месяца, сообщило сегодня издание "Новости Грузия".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.