Суд в Абхазии приговорил гражданку Грузии к длительному сроку по делу о шпионаже

05 мая 2023, 16:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Верховный суд Абхазии признал Кристине Такаландзе виновной в шпионаже в пользу Грузии и приговорил ее к 10,5 года лишения свободы. Такаландзе не признала вину.

Как писал "Кавказский узел", гражданка Грузии Кристине Такаландзе, проживающая в селе Набакеви Гальского района, была задержана по обвинению в шпионаже. Служба госбезопасности Грузии заявила, что она собирала для грузинских спецслужб сведения, относящиеся к государственной и военной тайне. 27 июля 2022 года Такаландзе была арестована на два месяца, в сентябре суд продлил арест. В январе суд начала рассматривать дело Такаландзе в закрытом режиме.

Власти Грузии переложили обязанности решать судьбу арестованной в Абхазии за шпионаж Кристине Такаландзе на спецслужбы, не пытаясь задействовать политические механизмы, заявили в июле правозащитники.

Верховный суд Абхазии приговорил гражданку Грузии Кристине Такаландзе, обвиненную в шпионаже, к 10 годам и шести месяцам лишения свободы. Согласно решению суда, Такаландзе будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 274 УК Республики Абхазия (шпионаж), сообщила сегодня "Нужная газета" в своем Telegram-канале.

Свою вину подсудимая Кристине Такаландзе признавать отказалась, сообщил сегодня "Спутник-Абхазия".

По версии следствия и обвинения, 20 июля Такаландзе в городе Гал встретилась с оперативным сотрудником Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Силовик был задействован в расследовании в отношении девушки, однако она об этом не знала. Она села в его машину, и когда осталась в ней одна, сняла на телефон "якобы официальные секретные документы", которые впоследствии переслала оперативному сотруднику Службы государственной безопасности Грузии, привело 7 декабря версию следствия агентство "Абхазия Информ".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.