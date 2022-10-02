Родственники Ираклия Бебуа на акции протеста. Фото: "Новости-Грузия" https://www.newsgeorgia.ge/semja-zaderzhannogo-v-gali-gruzina-obvinila-pravitelstvo-gruzii-v-bezdejstvii/

02 октября 2022, 15:57

Родственники Бебуа призвали власти Грузии добиться его освобождения в Абхазии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Властям Грузии следует использовать международные рычаги для освобождения Ираклия Бебуа, задержанного два года назад в Абхазии и осужденного там на девять лет колонии, заявили родственники Бебуа на акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили назвал осужденного в Абхазии Ираклия Бебуа одним из семи граждан Грузии, незаконно задержанных в Абхазии по состоянию на конец 2021 года.

Родственники Ираклия Бебуа, задержанного в 2020 году в Абхазии, провели сегодня акцию протеста, на которой обвинили власти Грузии в бездействии и потребовали встречи с премьер-министром. "Правительство не предпринимает никаких действенных шагов, не использует международные рычаги для освобождения Ираклия", - приводит слова одного из участников акции "Новости-Грузия".

Уголовное дело против 31-летнего Ираклия Бебуа было возбуждено в конце сентября 2020 года, когда он поджег баннер, покрашенный в цвета абхазского флага, перед зданием горсовета в Гали.

Позднее власти Абхазии заявили, что нашли у него гранату. Обвинение Ираклию Бебуа искусственно ужесточили, предположила народный защитник Грузии Нино Ломджария. Служба госбезопасности Грузии в 2020 году назвала задержание Бебуа незаконным и пообещала, что вопрос его освобождения станет предметом Женевских переговоров, но вопрос так и не решен, пишет издание.

Бебуа 7 декабря 2020 года был приговорен к девяти годам колонии и штрафу в 10 тысяч рублей. Суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога и надругательстве над государственным флагом Абхазии.

"Согласно оглашённому приговору, осужденный Ираклий Бебуа 30 сентября 2020 года, в период проведения торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 27 годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., используя подготовленную им заранее легковоспламеняющуюся жидкость, совершил поджог государственного флага Республики Абхазия, установленного во дворце культуры администрации Галского района в г. Гал. Так же в ходе обыска, произведённого по месту его жительства, была найдена незаконно приобретённая и хранимая ручная осколочная граната", - говорится в сообщении, размещенном 8 декабря 2020 года на сайте Верховного суда Абхазии.

Ираклий Бебуа признал вину в надругательстве над флагом и умышленном уничтожении имущества, но заявил о невиновности в хранении гранаты, отмечается в публикации.

Напомним, ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Абхазии  и Южной Осетии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Гражданин Грузии освобожден в Южной Осетии", "Семь стран призвали Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии", "Южная Осетия завершила инженерные работы на границе с Грузией".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

02 октября 2022, 15:04

  • Военный из Камышина погиб на Украине

    Старший сержант Александр Калугин погиб на Украине, сообщила мэрия Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 122 уроженцев Волгоградской области.

02 октября 2022, 14:08

02 октября 2022, 13:16

  • Прокуратура Азербайджана отреагировала на видео о расстреле пленных

    Военная прокуратура Азербайджана изучает подлинность видеозаписи расстрела четырех безоружных людей и выясняет, действительно ли это пленные армянские военнослужащие, сообщила Генпрокуратура страны. Армения анонсировала обращение в Европейский суд и Международный суд ООН в связи с публикацией видео.

02 октября 2022, 12:20

02 октября 2022, 11:24

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи