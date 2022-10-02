Родственники Бебуа призвали власти Грузии добиться его освобождения в Абхазии

02 октября 2022, 15:57

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Властям Грузии следует использовать международные рычаги для освобождения Ираклия Бебуа, задержанного два года назад в Абхазии и осужденного там на девять лет колонии, заявили родственники Бебуа на акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили назвал осужденного в Абхазии Ираклия Бебуа одним из семи граждан Грузии, незаконно задержанных в Абхазии по состоянию на конец 2021 года.

Родственники Ираклия Бебуа, задержанного в 2020 году в Абхазии, провели сегодня акцию протеста, на которой обвинили власти Грузии в бездействии и потребовали встречи с премьер-министром. "Правительство не предпринимает никаких действенных шагов, не использует международные рычаги для освобождения Ираклия", - приводит слова одного из участников акции "Новости-Грузия".

Уголовное дело против 31-летнего Ираклия Бебуа было возбуждено в конце сентября 2020 года, когда он поджег баннер, покрашенный в цвета абхазского флага, перед зданием горсовета в Гали.

Позднее власти Абхазии заявили, что нашли у него гранату. Обвинение Ираклию Бебуа искусственно ужесточили, предположила народный защитник Грузии Нино Ломджария. Служба госбезопасности Грузии в 2020 году назвала задержание Бебуа незаконным и пообещала, что вопрос его освобождения станет предметом Женевских переговоров, но вопрос так и не решен, пишет издание.

Бебуа 7 декабря 2020 года был приговорен к девяти годам колонии и штрафу в 10 тысяч рублей. Суд признал его виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога и надругательстве над государственным флагом Абхазии.

"Согласно оглашённому приговору, осужденный Ираклий Бебуа 30 сентября 2020 года, в период проведения торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 27 годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., используя подготовленную им заранее легковоспламеняющуюся жидкость, совершил поджог государственного флага Республики Абхазия, установленного во дворце культуры администрации Галского района в г. Гал. Так же в ходе обыска, произведённого по месту его жительства, была найдена незаконно приобретённая и хранимая ручная осколочная граната", - говорится в сообщении, размещенном 8 декабря 2020 года на сайте Верховного суда Абхазии.

Ираклий Бебуа признал вину в надругательстве над флагом и умышленном уничтожении имущества, но заявил о невиновности в хранении гранаты, отмечается в публикации.

Напомним, ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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