Арест Заремы Мусаевой продлен на три месяца

05 мая 2023, 15:44

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Суд в Грозном продлил до 12 августа срок ареста Заремы Мусаевой по делу о нападении на силовика.

Как писал "Кавказский узел", на заседании суда в Грозном 1 декабря Зарема Мусаева полностью отвергла обвинения и подтвердила свои прежние показания, которые она давала в первые дни после похищения. 2 февраля суд продлил арест Заремы Мусаевой на три месяца, до 12 мая. Сама Мусаева в конце февраля сообщила, что в чеченском изоляторе у нее начало пропадать зрение. 27 апреля стало известно, что результат повторной экспертизы по делу Мусаевой не устранил противоречий, которые имелись в первом экспертном заключении. 28 апреля защита заявила, что исследование срезов ногтей в деле Заремы Мусаевой сопровождалось грубыми нарушениями и позволяет предположить, что образцы были подменены. Сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев заявил, что за время пребывания в СИЗО у нее существенно ухудшилось здоровье и она нуждается в лечении у медучреждении.

Зарема Мусаева, чье дело суд в Грозном рассматривает с июня 2022 года, обвиняется в нападении на силовика и проходит по делу о мошенничестве. Суд, продлив арест, согласился с необоснованными доводами следователей о том, что больная женщина может сбежать из республики, указал ранее ее сын Абубакар Янгулбаев. Подробности дела приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Заремы Мусаевой".

Ахматовский (ранее - Ленинский) суд Грозного на сегодняшнем заседании продлил срок Зареме Мусаевой по делу о нападении на силовика на три месяца, до 12 августа, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-инфо"* в своем Telegram-канале.

Команда против пыток** опубликовала сегодня подробности допроса эксперта, который вынес заключение по делу Заремы Мусаевой. Судья на заседании 4 мая пытался выяснить, как именно была нанесена травма сотруднику полиции, который обвинил женщину в нападении. В обвинении указано, что Мусаева схватила пострадавшего Абдулхамидова за щеку и, удерживая её, нанесла восемь разнонаправленных ссадин и одну рану. Но эксперт сообщил суду, что Зарема не схватила, а лишь дважды оцарапала потерпевшего четырьмя пальцами руки. После этого гособвинитель попросил дать эксперту время, чтобы "лучше подготовиться к ответу на вопрос". Суд объявил перерыв, после которого эксперт изменил показания и его версия совпала с версией обвинения, говорится в сообщении Команды против пыток**.

Правозащитники предполагают, что исследовательская часть экспертного заключения могла быть скопирована из интернета, так как в ней встречается фраза "обсудить на форуме".

В заключении эксперта нет определения "рана", а обнаруженные экспертами ссадины не могут быть квалифицированы как насилие, опасное для жизни или здоровья, в котором обвиняется Мусаева. При этом эксперт утверждает, что раны и ссадины – одинаковые повреждения, что противоречит профессиональной медицинской литературе, подчеркивается в сообщении в Telegram-канале Команды против пыток**.

Минздрав на запрос защиты ответил, что ссадины и раны не причиняют вреда здоровью, если температура тела не поднималась, нет нагноения или отклонений в анализах пациента. Данных о таких последствиях в материалах дела нет, говорится в публикации. При этом на просьбу защиты подтвердить утверждение эксперта о том, что раны могут заживать без образования рубца ссылками на медицинские источники, он на заседании 4 мая потребовал объявить перерыв и продолжить допрос на следующем заседании.

Подробности о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми приведены в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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* внесено в реестр иноагентов

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