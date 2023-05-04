Защита Ноздринова представила суду доказательства его невиновности

04 мая 2023, 08:33

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По делу кубанского журналиста Александра Ноздринова, обвиненного в дискредитации российских военных, защита завершила предоставление суду письменных доказательств его невиновности, рассказала адвокат Наталья Воливач. Друг Ноздринова блогер Дмитрий Бубенко пожаловался, что ему поступают угрозы.

Как сообщал "Кавказский узел", кубанский журналист Александр Ноздринов заподозрен в дискредитации вооруженных сил России. При задержании он был избит, сначала его арестовали по делу о неповиновении полиции, а затем поместили под стражу уже по уголовному делу. Преследование журналиста связано с его гражданской позицией, считают друг и супруга Ноздринова. В ноябре 2022 года дело Ноздринова дошло до суда. 8 апреля стало известно, что суд оштрафовал адвоката Олесю Панюжеву, признав ее виновной в неповиновении сотрудникам ДПС. Адвокат связала преследование с участием в деле блогера Александра Ноздринова.

По делу журналиста Александра Ноздринова его защита завершила предоставление суду письменных доказательств и идет оценка вещественных доказательств, рассказала адвокат Наталья Воливач. По ее словам, Ноздринов находится в одиночной камере.

"Я слышала, что в СИЗО-1, где он сидит, есть традиция, согласно которой заключенных, арестованных по делам, ведущимся Следственным комитетом, размещают в одном блоке, где много одиночных камер. Сначала ему было там тяжело, но затем привык, говорит: "Я там книжки читаю, много перечитал", – рассказала Воливач корреспонденту "Кавказского узла".

Супруга блогера Екатерина Ноздринова рассказала, что была его общественным защитником и потому могла с ним видеться. "Но пять дней назад меня удалили из зала суда, непонятно по какой причине, просто по желанию судьи", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Ноздриновой, ее супруг сейчас находится на карантине". "Условия у него удовлетворительные, жалоб нет", – уточнила она.

О своих впечатлениях от судебного разбирательства по делу Ноздринова рассказал блогер, автор YouTube-канала "23-й регион" Дмитрий Бубенко. "Абсолютно все ходатайства защиты отклонялись. Одного из юристов защиты Александра Земцова удалили из суда за "неправильное" выражение в адрес прокурора. При этом прокурор делал десятки выпадов в адрес защиты, а защите не позволялось говорить ничего в адрес прокурора. Судья Оладьева отклонила все требования об отводе (которых было около 10)", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Бубенко заявил, что во время обыска, который был проведен у него в рамках уголовного дела Ноздринова, один из силовиков заявил ему, что поскольку он публикует различную информацию, то проводить обыск в его доме уместно. Также Бубенко заявил об угрозах в свой адрес. "В разговорах проскакивает "ты будешь следующим". Одни говорят с сожалением, другие – со злорадством", – отметил Бубенко.

Напомним, об обысках у Александра Ноздринова и у Дмитрия Бубенко, а также еще одного активиста по делу о распространении фейков про российских военных, стало известно 27 марта.

Бубенко ранее рассказал, что силовики во время обыска вели себя грубо. "Провели очень жесткий обыск, сломали унитаз. Я предложил добровольно выдать все носители информации – флешки и гаджеты, но силовики все равно перевернули все вещи вверх дном", – пояснил он.

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