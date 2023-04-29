Жители села Хазар пожаловались Меликову на отсутствие больницы и парка

29 апреля 2023, 16:47

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В селе Хазар Дербентского района нет амбулаторной больницы, а парковую зону жители вынуждены благоустраивать сами, хотя деньги подрядчику были выделены, заявили сельчане на сходе, призвав главу Дагестана Сергея Меликова вмешаться в ситуацию.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2022 года Минздрав Дагестана сообщил, что в республике необходимо построить 233 фельдшерско-акушерских пункта, еще 456 нуждаются в капитальном ремонте. Ключевыми проблемами дагестанских ФАПов является плохое оснащение и нехватка специалистов, отметил руководитель "Монитора пациента" Зияутдин Увайсов.

Серию видеороликов со схода местных жителей опубликовал сегодня телеграм-канал "Жемчужина юга", в котором освещаются события в Дербентском районе. "Жители с. Хазар Дербентского района вышли на митинг", - говорится в аннотации к видео.

На кадрах роликов видны около четырех десятков мужчин и женщин разного возраста. От имени собравшихся жителей Хазара выступает один из мужчин. Перед тем, как зачитать обращение, он поясняет, что сельчане "неоднократно обращались в многие органы, но всё безрезультатно".

Далее мужчина зачитывает с листа бумаги обращение к главе Дагестана Сергею Меликову. "Мы, жители Хазара Дербентского района, просим вас помочь решить проблемы с землями территорий общего пользования, а именно: земли территории амбулаторной больницы. В нашем поселке проживает 11 тысяч человек, у нас до сих пор нет амбулатории, где могли бы обслуживать [пациентов]", - говорится в обращении.

Вторым пунктом названы земли, прилегающие к Дому культуры, на которых, по словам сельчан, вырубают деревья. "У нас большая просьба к вам: защитите деревья… Я как агроном жалею эти деревья", - говорит мужчина.

Также сельчане призвали защитить "береговую зону". "Это единственная зона, которая осталась для нашей молодежи. Там есть городок, который мы сами создали. Весь инвентарь выкупили. Я ходил по этому поводу на прием к главе. Они говорят, мол, мы восстановим, кто-то продал. Как рука у них поднимается продать единственное, что осталось в этом совхозе? У нас в совхозе – опять-таки как агроном я знаю – было 4000 гектаров. Сейчас ничего не осталось!" – эмоционально говорит на видео мужчина.

Кроме того, по его словам, у сельчане есть вопросы по поводу работы подрядной организации, проводящей благоустройство парка, "в особенности детской площадки". "Мы много раз ходили, хотели выяснить, какая сумма, куда пошли эти деньги, но они нам не говорят, какая сумма выделена и на что они израсходованы. Прошу вас это тоже учесть", - указали авторы обращения к Меликову, отметив, что благоустройством парка вынуждены были заниматься сами местные жители.

Авторы обращения призвали Меликова "принять все меры, чтобы восстановить справедливость".

По состоянию на 16.45 мск, под публикацией нет ни одного комментария. Сергей Меликов к этому времени также не отреагировал в своем телеграм-канале на обращение жителей Хазара.

Напомним, 11 апреля стало известно, что Сергей Меликов потребовал разобраться, из-за чего затянулся ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта в селе Ассаб Шамильского района, хотя медпункт с 2017 года находится на балансе райбольницы. Вице-премьер республики Абдурахман Махмудов после осмотра медпункта поручил провести проверку, а ее результаты передать в правоохранительные структуры.

Фельдшерско-акушерский пункт в Ассабе работает в помещении местной администрации, его здание не было передано райбольнице, так как построено с нарушениями, заявил Минздрав Дагестана.

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