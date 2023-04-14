Минздрав Дагестана ответил на претензии по поводу медпункта в Ассабе

14 апреля 2023, 09:09

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Фельдшерско-акушерский пункт в Ассабе работает в помещении местной администрации, его здание не было передано райбольнице, так как построено с нарушениями, заявил в Минздрав Дагестана. Ранее правительство республики заявило, что медпункт с 2017 года находится на балансе райбольницы, а с проблемами недостроя поручено разобраться правоохранителям.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля стало известно, что глава Дагестана Сергей Меликов потребовал разобраться, из-за чего затянулся ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта в селе Ассаб Шамильского района. Вице-премьер республики Абдурахман Махмудов после осмотра медпункта поручил провести проверку, а ее результаты передать в правоохранительные структуры.

Строительство ФАП в селе Ассаб было начато в 2015 году. Согласно акту выполненных работ, объект был завершен в том же году, а в 2017 году передан Шамильской центральной райбольнице. Однако до сих пор к ФАП не подведены коммуникации, там отсутствует необходимая мебель и оборудование, выяснил Махмудов.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Ассаб работает, он укомплектован персоналом и оснащен оборудованием, но временно размещен в здании сельской администрации, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минздрава Дагестана.

"Старый ФАП сгорел в 2014 году. Пока строился новый, ФАП временно на безвозмездной основе расположили в здании сельской администрации. Он оборудован всем необходимым, в нем работают четыре специалиста: фельдшер, акушер, патронажная и процедурные медсестры", - рассказал он. Для жителей села затягивание ввода в эксплуатацию нового ФАП не создало проблем, заверил представитель министерства.

Заказчиком строительства ФАП являлся «Дагсельхозстрой», генеральным подрядчиком – ООО «Промстрой-2», сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Шамильской ЦРБ. Он отметил, что причины задержки ввода ФАП в эксплуатацию были озвучены вице-премьером республики, посетившим село Ассаб.

"Все ФАПы по стране оказывают стандартные услуги. Количество персонала зависит от разных факторов, в том числе исходя от уровня заболеваемости, состава населения и других показателей. Минимум это фельдшер. Он проводит доврачебный осмотр, оказывает первую помощь, делает уколы, наблюдает за больными, при необходимости направляет на лечение в другие медицинские учреждения", - рассказал представитель больницы.

По данным на 1 октября 2021 года, в селе Ассаб жил 1591 человек, говорится в информации на сайте Росстата.

ФАП в селе Ассаб в эксплуатацию не введен, поскольку построен с нарушениями, сообщил 6 апреля Минздрав Дагестана. "Как пояснила руководитель Минздрава Дагестана Татьяна Беляева, ФАП построен с рядом нарушений. Не завершены отделочные работы, отсутствует оборудование, не подключены коммуникации. В таком виде ЦРБ Шамильского района принять на баланс объект не может", - говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале министерства.

Напомним, глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана после того, как 10 июня 2022 года федеральный телеканал опубликовал репортаж о фельдшерско-акушерских пунктах в Дагестане. В репортаже говорилось, что многие ФАПы не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов "словно в условиях XIX века". Власти Дагестана позже признали проблему с ФАПами в республике.

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