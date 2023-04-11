Разобраться с проблемами медпункта в Асабе предложено правоохранителям

11 апреля 2023, 12:02

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Глава Дагестана поручил подчиненным разобраться из-за чего затянулся ввод в эксплуатацию фальдшерско-акушерского пункта в селе Асаб, который начали строить в 2015 году. Вице-премьер республики Абдурахман Махмудов выехал на место, и после осмотра медпункта поручил провести проверку, а ее результаты передать правоохранителям.

Как сообщал "Кавказский узел", глава Совфеда России Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана после того, как 10 июня 2022 года федеральный телеканал опубликовал репортаж о фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) в Дагестане. В нем было сказано, что многие ФАПы не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку по озвученным в репортаже доводам. Власти Дагестана позже признали проблему с ФАПами в республике.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил разобраться из-за чего затянулся ввод в эксплуатацию ФАПа в селе Ассаб Шамильского района. Вице-премьер республики Абдурахман Махмудов совершил в село рабочую поездку, чтобы выяснить причины, отчиталось сегодня в своем Telegram-канале правительство Дагестана.

Строительство ФАПа было начато в 2015 году. Согласно акту выполненных работ объект был завершен в том же году, а его передача осуществлена в 2017 году. Имеются акты приемки ФАПа и его последующей передачи Шамильской центральной райбольнице, сказано в сообщении.

"До настоящего времени к объекту не подведены коммуникации, отсутствует необходимая мебель и оборудование, не благоустроена прилегающая территория. Для выяснения обстоятельств подписания в 2017 году акта приема и сдачи незавершенного объекта строительства назначена комплексная проверка. Материалы по данным фактам будут направлены в адрес правоохранительных органов", – отметило правительство республики.

Махмудов поручил до конца текущего месяца завершить все работы, чтобы ФАП был введен в эксплуатацию.

"Кавказский узел" также писал, что 15 декабря 2022 года стало известно, что жители села Теречное в Хасавюртовском районе провели сход, на котором потребовали не закрывать местный медицинский пункт. До ближайшего села, в котором есть медпункт, около 50 километров, и в случае экстренной ситуации жители Теречного не успеют добраться до него, отметили комментаторы в соцсети. 16 декабря 2022 года власти пообещали сохранить медпункт в селе Теречное.

Напомним, ранее жители Дагестана также жаловались на трудности из-за проблемы с медпунктами в селах. Так, в начале 2022 года резонанс вызвал случай, когда из-за отсутствия дороги жителям высокогорного села Хушет Цумадинского района пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. 2 февраля 2022 года стало известно, что после выписки женщины из больницы односельчане увезли ее домой по горам на строительной тачке.

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