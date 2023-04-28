Житель Кубани осужден по делу о финансировании терроризма

28 апреля 2023, 01:57

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Суд назначил шесть лет колонии жителю Армавира, признав его виновным в перечислении денег боевикам в Сирии.

34-летний мужчина, попавший в поле зрения сотрудников управления ФСБ по Краснодарскому краю, признан виновным в финансировании терроризма.

Согласно версии обвинения, осужденный житель Армавира перечислял средства в пользу действующих на территории Сирии вооруженных формирований, договорившись об этом с другим человеком не позднее декабря 2012 года. Дело второго фигуранта выделено в отдельное производство, сообщило 27 апреля управление СКР по Краснодарскому краю.

Суд пришел к выводу, что с февраля 2013 года по август 2014 года житель Армавира перечислил боевикам в Сирии более 45 тысяч рублей, используя для транзакций собственную банковскую карту, говорится в публикации Telegram-канала ведомства.

Деньги, перечисленные жителям Кубани, использовались, по данным обвинения, для снабжения деятельности боевиков, в том числе для покупки огнестрельного оружия и продуктов питания. Следствие не уточняет, каким образом сам обвиняемый получил эти средства.

Суд приговорил жителя Армавира к шести годам колонии общего режима, приговор пока не вступил в законную силу. Комментариями обвиняемого относительно версии следствия и решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что 19 апреля силовики задержали жителя Ингушетии, подозреваемого в финансировании терроризма. Следствие считает, что более 750 тысяч рублей были получены с благотворительных сборов в соцсетях и направлены на террористическую деятельность.

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