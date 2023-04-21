Житель Малгобека заподозрен в причастности к финансированию боевиков

21 апреля 2023, 03:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии 41-летнего мужчину, чьи банковские карты следователи связали с финансированием террористической деятельности.

Уголовное дело о пособничестве финансированию терроризма расследуется в Малгобеке. Подозреваемый был задержан 19 апреля.

Согласно версии следствия, мужчина в 2020-2022 годах оформил на свое имя четыре банковских карты, которые передал другому человеку за "ежемесячное денежное вознаграждение". Эти карты использовались для благотворительных сборов в соцсетях, сообщило республиканское управление СКР 20 апреля.

Сумма транзакций составила более 750 тысяч рублей, деньги были использованы для финансирования террористической деятельности, говорится в публикации на сайте ведомства.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного. Комментариями подозреваемого или его представителя "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал о деле врача-педиатра из Ингушетии Багаудина Гайтукиева, которого обвиняют в содействии террористической деятельности (статья 205.1 УК РФ), организации и участии в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ) и незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ). Версия следствия противоречит показаниям свидетеля и алиби обвиняемого, настаивает защита Гайтукиева.

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