Защита обжаловала ужесточение обвинения ингушскому врачу Гайтукиеву

11 марта 2023, 16:22

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Адвокат врача Багаудина Гайтукиева направил в прокуратуру Ингушетии жалобу на решение следователя добавить в дело обвинение по террористическим статьям. Версия следствия противоречит показаниям свидетеля и алиби обвиняемого, указал защитник.

Как писал "Кавказский узел", обвинительное заключение по делу врача-педиатра из Ингушетии Багаудина Гайтукиева было направлено в прокуратуру, но его вернули следствию. После этого стало известно, что Следственный комитет добавил Гайтукиеву обвинения в содействии террористической деятельности (статья 205.1 УК РФ), организации и участии в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ) и незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ). Новые обвинения строятся на показаниях лишь одного человека, защита намерена добиваться снятия этих обвинений, сообщил 17 февраля Центр защиты прав человека "Мемориал".

По первоначальной версии следствия, Багаудин Гайтукиев в 2016 году помог двум участникам вооруженного подполья приобрести медикаменты. Обвиняемый этот факт признал, добавив, что не знал о том, что эти люди связаны с боевиками. Новые обвинения возникли после того, как ранее осужденный за терроризм житель Ингушетии оговорил Гайтукиева, заявив, что тот передал ему пистолет. Однако в ходе допроса этот человек от своих показаний отказался, а у Гайтукиева есть алиби, указала защита.

Адвокат Багаудина Гайтукиева подал жалобу в прокуратуру Ингушетии жалобу на обвинение его подзащитного в терроризме, сообщил вечером 10 марта Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем телеграм-канале "Полный ПЦ 2.0".

"Якуб Бузуртанов направил жалобу в прокуратуру Ингушетии. Он считает, что новые обвинения с Гайтукиева должны снять", - сообщили правозащитники, добавив, что жалоба была подана 7 марта.

После того, как Гайтукиева ознакомили с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого по новым статьям, следователь сообщил, что следственные действия уже прекратили. Однако адвокат Якуб Бузуртанов считает, что следователь необоснованно инкриминировал Гайтукиеву террористические статьи и не провел расследование должным образом, говорится в публикации "Мемориала".

В подтверждение версии о том, что выводы следствия несостоятельны, адвокат указал, что человек, обвинивший Гайтукиева в передаче ему пистолета, отказался от своих показаний во время допроса по этому уголовному делу. Он заявил, что «запутался и ошибся» и никогда не видел оружие у врача.

Кроме того, у Гайтукиева есть алиби: в это время он находился за пределами России, что подтверждается показаниями свидетелей и отметками в загранпаспорте, указал Бузуртанов.

Он также отметил, что Гайтукиева не допрашивали по факту передачи пистолета и не устраивали очную ставку с человеком, которому, по версии следствия, был передан пистолет (в публикации "Мемориала" этот человек обозначен псевдонимом "А". – Прим. "Кавказского узла").

Также защита считает, что основанием для обвинения по террористическим статьям стало то, что в январе 2018 года суд признал человека, давшего показания, виновным в участии в террористическом сообществе. "Это ошибочный вывод. Напротив, приговор может быть основанием для отказа в обвинении в незаконном хранении оружия — в материалах дела нет ничего о том, что Гайтукиев передал «А» пистолет", - говорится в публикации "Мемориала".

Из приговора «А» следует, что в мае 2016 года он получил оружие от своего сообщника, которого осудили за хранение оружия и участие в незаконном вооруженном формировании, но при этом не квалифицировали его действия по террористическим статьям, отметил Якуб Бузуртанов.

"Адвокат Бузуртанов указывает в своей жалобе: у следствия нет никаких доказательств, что Гайтукиев помогал террористической организации. Он просит прокуратуру обязать руководство [управления] Следственного комитета России по Ингушетии устранить допущенные нарушения и оставить в деле активиста только обвинение в пособничестве членам НВФ. Также защита просит провести очную ставку между Гайтукиевым и «А»", - сообщил "Мемориал", отметив, что сейчас Багаудин Гайтукиев находится под подпиской о невыезде.

Прокуратура Ингушетии, по состоянию на 16.15 мск 11 марта, не прокомментировала на своем сайте и на странице во "ВКонтакте" жалобу защиты Гайтукиева.

Напомним, 3 марта 2022 года ингушское отделение партии "Гражданская инициатива" сообщило о задержании Багаудина Гайтукиева. Гайтукиев занимался общественной деятельностью и открыто озвучивал свою гражданскую позицию, которая "зачастую расходится с линией власти", сообщили в партии.

На следующий день Следком подтвердил сведения о задержании "39-летнего жителя Ингушетии", подозреваемого по части 5 статьи 33 - части 2 статьи 208 УК РФ (пособничество участникам незаконного вооруженного формирования).

Помимо врачебной деятельности, Гайтукиев занимался благотворительностью, помогал малоимущим и сиротам в строительстве домов, приобретении лекарств и выезде на лечение за границу, сообщила 16 февраля 2023 года Sota.

Отметим, что Гайтукиев стал известен после успешно проведенной в 2009 году операции главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, раненному при атаке на кортеж главы республики. Евкуров присвоил Гайтукиеву почетное звание "Заслуженный врач Республики Ингушетия".

Покушение на Евкурова произошло в июне 2009 года на окраине Назрани. Глава республики направлялся в свою резиденцию в Магасе. На пути кортежа произошел мощный взрыв. Ранения получил Евкуров, двое его охранников, водитель Евкурова скончался. По версии силовиков, бомбу мог привести в действие террорист-смертник.

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