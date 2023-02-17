Следствие ужесточило обвинение ингушскому активисту

17 февраля 2023, 20:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Детский врач из Ингушетии Багаудин Гайтукиев, обвиняемый в пособничестве боевикам из-за приобретения лекарств двум членам незаконного вооруженного формирования, обвинен по террористическим статьям. Обвинения строятся на показаниях осужденного, который в ходе допроса отказался от них, сам Багаудин вину в причастности к терроризму отрицает, сообщили сегодня правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта 2022 года ингушское отделение партии "Гражданская инициатива" сообщило на своей странице в Instagram о задержании в республике врача и активиста Багаудина Гайтукиева по подозрению в пособничестве боевикам. На следующий день управление Следкома по Ингушетии отчиталось о задержании 39-летнего жителя республики, который, по версии следствия, покупал медикаменты двум членам незаконного вооруженного формирования, было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33 - части 2 статьи 208 УК России.

По мнению следствия, врач-педиатр из Ингушетии Гайтукиев в 2016 году помог двум участникам вооруженного подполья приобрести медикаменты. Обвиняемый этот факт признал, добавив, что не знал, что эти люди связаны с незаконным вооруженным формированием, сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

Обвинительное заключение по делу было направлено в прокуратуру, но его вернули следствию. Несколько дней назад стало известно, что Следственный комитет добавил обвинения в содействии террористической деятельности» (статья 205.1 УК РФ), организации деятельности террористической организации и участии в ее деятельности» (статья 205.5 УК РФ) и незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ). При этом новые обвинения строятся на показаниях лишь одного человека, указано в сообщении.

По словам адвоката, ранее осужденный за терроризм (участие в организации "Имарат Кавказ"*) житель Ингушетии в ходе следствия оговорил Гайтукиева, заявив, что тот передал ему пистолет. Однако в ходе допроса этот человек от своих показаний отказался. Более того, у Гайтукиева есть алиби, указывающее на то, что в то время и в том месте, где якобы передавали пистолет, он находиться не мог. Багаудин Гайтукиев категорически отвергает эти обвинения, сообщили сегодня правозащитники.

Защита намерена добиваться того, чтобы из обвинения исключили новые статьи. Если они останутся, то дело Гайтукиева будет рассматривать не не суд в Ингушетии, а Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Сейчас Багаудин Гайтукиев находится под домашним арестом до 3 марта 2023 года, указано в публикации.

Помимо врачебной деятельности, Гайтукиев занимался благотворительностью, помогал малоимущим и сиротам в строительстве домов, приобретении лекарств и выезде на лечение за границу, сообщила 16 февраля Sota.

Гайтукиев стал известен после успешно проведенной в 2009 году операции на тот момент главе Ингушетии Юнус-Бек Евкурову после атаки смертника на кортеж, в результате которой погиб охранник главы республики. Евкуров присвоил ему почетное звание "Заслуженный врач Республики Ингушетия".

Покушение на Евкурова произошло в июне 2009 года на окраине Назрани. Глава республики в составе кортежа из нескольких автомобилей направлялся в свою резиденцию в городе Магасе. На пути следования колонны произошел мощный взрыв. Ранения получил Евкуров, двое его охранников, водитель Евкурова скончался. По версии силовиков, бомбу мог привести в действие террорист-смертник.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России решением суда

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.