Батумский суд счел незаконным увольнение Малхаза Рехвиашвили

27 апреля 2023, 22:11

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Суд в Батуми обязал Аджарское телевидение выплатить компенсацию в эквиваленте двух тысяч долларов журналисту Малхазу Рехвиашвили за незаконное увольнение, но отказался восстановить его на работе.

Как писал "Кавказский узел", омбудсмен Грузии заявил, что четыре журналиста Аджарского телевидения ( Аджара ТВ" или "Общественный вещатель Аджарии"), в том числе ведущий авторской программы Малхаз Рехвиашвили, были уволены за противоречия с начальством, руководству рекомендовано восстановить их на работе.

21 апреля 2020 года ведущая "Аджара ТВ" Теона Турманидзе была снята с эфира с запретом в течении года заниматься репортерской деятельностью на канале.В посте, опубликованном в тот же день на личной странице в Facebook*, ведущий программы «Хэштег» Малхаз Рехвиашвили указал на несправедливость и необоснованность дисциплинарных мер в отношении коллеги и выразил мнение, что Турманидзе была наказана нза критику руководства. 28 апреля 2020 года директор канала Георгий Кохреидзе написал Рехвиашвили, что его информация не верна и просил опровергнуть ее, пригрозив в противном случае принять меры. Рехвиашвили выступил с публичным письмом к руководителю канала, подчеркнув, что говорит как председатель профсоюза, считающий, что права сотрудника нарушаются незаконными действиями начальства. 11 мая Рехвиашвили сообщил, что его уволили c канала из-за поддержки коллеги, говорится в биографии Рехвиашвили, подготовленной "Кавказским узлом". Рехвиашвили был номинирован на премию "Кавказского узла" "Герои Кавказа".

Суд в Батуми не удовлетворил просьбу о восстановлении ведущего программы "Хэштег" Аджарского телевидения и радио Малхаза Рехвиашвили на работе, так как передача, которую он вел, была закрыта несколько месяцев назад. Суд обязал телекомпанию выплатить истцу 5000 лари (приблизительно 2 000 долларов США) в качестве компенсации в связи с невозможностью восстановления в должности, сообщило сегодня НПО "Центр социальной справедливости", которое представляло интересы журналиста в суде.

Это решение создает важный прецедент и подчеркивает недопустимость нарушения трудовых прав и права на свободу выражения мнений, и вмешательства в журналистскую деятельность,. Решение также подчеркивает важность профессиональной независимости журналиста, отметили в НПО. После того, как будет получено мотивированное решение суда, будет обсуждаться возможность обжалования, сообщил сегодня "Центр социальной справедливости".

Малхаз Рехвиашвили удовлетворен решением суда. "Суд признал мое освобождение незаконным. Он заявил, что решение об увольнении является недействительным, но оно не не восстановит меня на работе, за что Аджарское телевидение заплатит пять тысяч лари. Эта сумма компенсации сама по себе несправедливо мала, но на данный момент я не планирую судиться. Моя цель доказать, что меня зря уволили, достигнута", - написал сам Рехвиашвили в Facebook*, отметив, что окончательное решение будет принято после консультации с юристами.

"Кавказский узел" также писал, что 22 ноября 2019 года совет "Аджара ТВ" избрал главой телеканала Георгия Кохреидзе. С приходом нового директора телеканал утратит свою независимость, заявила НПО "Центр демократического аудита". 5 декабря 2019 года журналисты Аджарского телевидения заявили, что новый директор требует от них нового подхода к приглашению гостей в эфир и планирует расторгнуть контракты с неугодными сотрудниками.

В ноябре 2022 года члены экспертного совета избрали новым директором телеканала "Аджара ТВ" Владимира Татишвили. Действующий директор Георгий Кохреидзе, приход которого сотрудники встретили протестами, в конкурсе не участвовал.

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