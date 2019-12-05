Журналисты Аджарского телевидения заявили о политическом давлении руководства

05 декабря 2019, 23:06

Новый директор Аджарского телевидения Георгий Кохреидзе требует от журналистов нового подхода к приглашению гостей в эфир и планирует расторгнуть контракты с неугодными ему сотрудниками. Кохреидзе связан с "Грузинской мечтой", его действия нацелены как минимум на воспитание у подчиненных самоцензуры, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября совет "Общественного вещателя" Аджарии избрал главой телеканала Георгия Кохреидзе. С приходом нового директора телеканал утратит свою независимость, заявил НПО "Центр демократического аудита". На акции протеста в Батуми 4 декабря журналисты Аджарского телевидения потребовали, чтобы Кохреидзе прекратил вмешиваться в редакционную политику телеканала.

В третьем конкурсе на должность директора аджарского телевидения никто из кандидатов не смог набрать необходимого числа голосов. Его участник Георгий Кохреидзе оспорил в суде итоги конкурса, и из-за рассмотрения его иска 24 сентября Батумский городской суд приостановил четвертый конкурс. 30 сентября часть сотрудников телеканала распространила обращение с требованием невмешательства в редакционную политику. Есть риск смены редакционной политики телевидения на фоне решения Батумского городского суда, заявили журналисты. 6 октября участники акции протеста в Батуми выступили с требованием выбрать нового директора телеканала.

Редакционная политика Аджарского телевидения после избрания нового директора находится под угрозой: правозащитники и сотрудники телекомпании считают, что новое руководство вынуждает подчиненных занимать проправительственную позицию. Грузинская неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов" заявила о недопустимости изменения редакционной политики телекомпании.

"В последнее время, из-за решения, принятого Батумским городским судом о приостановлении конкурса по избранию директора Аджарского телерадиовещателя, телекомпания стояла перед угрозой смены редакционной политики", - перевел заявление НПО от 3 декабря корреспондент "Кавказского узла".

К избранию Кохреидзе директором телекомпании есть много вопросов, но руководство "Общественного вещателя" Аджарии обязано обеспечить независимость редакционной политики. "Ассоциация молодых юристов выразила готовность защищать права каждого журналиста, который пожалуется на давление.

После избрания Кохреидзе директором сотрудники телекомпании Ajara TV, входящей в телерадиокорпарацию, ожидают смены редакционной политики, сообщила руководитель информационной службы телекомпании Майя Мерквиладзе. "У нас создалось впечатление, что он назначен для сведения счетов с нами. У нас были критические материалы, вызывавшие раздражение", - сказала Мерквиладзе корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, Кохреидзе дал сотрудникам телекомпании указание приглашать на передачи людей, которых ранее не приглашали, и при этом запретил задавать гостям раздражающие вопросы. Мерквиладзе добавила, что в первый же день работы Кохреидзе "кричал на ведущую Теону Бакуридзе", указывая на предвзятость журналистов Ajara TV. Также он начал изучение контракта заместителя директора Натии Зоидзе, которая наделена полномочиями определения редакционной политики. Кохреидзе намерен пересмотреть этот договор и лишить Зоидзе этих полномочий, для чего проводит кампанию по ее дискредитации по ее связям с политическими партиями.

"На совещании он (Кохреидзе) сказал, что мы предвзяты и не соблюдаем баланс при подготовке сюжетов. Он нас оскорблял, мы были вынуждены защищаться. Много таких фактов за неделю. Приходится работать в очень тяжелых условиях, под давлением", - сказала Майя Мерквиладзе.

Кохреидзе изучает рабочие контракты всех сотрудников, и в первую очередь те, у которых истекает срок. Работники телекомпании предполагают, что директор не продлит контракты с неугодными ему подчиненными. Натия Зоидзе, которая оказалась, по мнению коллег, под угрозой увольнения, исполняла обязанности директора канала в период между увольнением Натии Капанадзе и назначением Георгия Кохреидзе.

Место директора телеканала стало вакантным после того, как 9 апреля была уволена Натия Капанадзе. В тот же день операторы устроили забастовку, требуя повышения зарплаты. Оппозиция расценила отставку Капанадзе как "очередную атаку" властей на СМИ. 31 апреля Капанадзе обратилась в суд, потребовав восстановить ее в должности.

Зоидзе "не вмешивалась в редакционную политику" и сотрудники работали точно также, как и при Капанадзе, отметила Мерквиладзе. Она добавила, что в конце ноября Капанадзе начала работать блогером в одном из грузинских СМИ.

Георгия Кохреидзе связывают с правящей партий "Грузинская мечта - Демократическое движение" - он был депутатом парламента созыва 1999 - 2003 годов и учредителем издания "20/20", созданного правящей партией перед парламентскими выборами в 2012 году, отметила главный редактор журнала "Батумелеби" Этер Турадзе.

"Кохреидзе - проправительственное лицо. Процесс по назначению проправительственного директора начался с импичментом Капанадзе, сейчас идет продолжение этого процесса", - сказала Турадзе корреспонденту "Кавказского узла".

Новостная и общественно-политические программы пока выходят в эфир Ajara TV в соответствии с прежними принципами редакционной политики, однако Кохреидзе дает оценки вышедшим в эфир сюжетам, называя их постановочными и предвзятыми, отметил менеджер региональный офисов неправительственной организации "Международная прозрачность - Грузия" Звиад Коридзе.

"Пока такого не было, чтобы программу или сюжет планировали, но не выпустили в эфир, но все идет к смене редакционной политики. Сейчас директор дает повод продюсерам и журналистам думать, как минимум, о самоцензуре", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В попечительский совет телевидения и радио Аджарии входят пять человек. Срок их полномочий составляет шесть лет. Право назначить членов попечительского совета пропорционально распределяется между фракциями Верховного Совета Аджарской Автономной Республики в зависимости от количества депутатов во фракциях. 14 из 18 членов Верховного Совета Аджарской автономной республики избраны от партии "Грузинская мечта".

Руководитель одного из отделов Аджарского телевидения Софо Жгенти в октябре заявила корреспонденту "Кавказского узла", что чиновники обвиняют телеканал в работе "на оппозицию, а не на общество".



Давление на Аджарское телевидение оказывалось неоднократно, заявила корреспонденту "Кавказского узла" соавтор "Индекса устойчивого развития медиа" Екатерина Басилая. "На телевидение Аджарии постоянно звонят чиновники и требуют не освещать, например, проблему строительства в центре города. Но журналисты игнорируют такие требования и честно освещают проблемы", - сказала она.