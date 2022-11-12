Избран новый директор "Аджара ТВ"

12 ноября 2022, 01:48

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Члены экспертного совета избрали новым директором телеканала "Аджара ТВ" Владимира Татишвили. Действующий директор Георгий Кохреидзе, приход которого сотрудники встретили протестами, в конкурсе не участвовал.

Как писал "Кавказский узел", глава информационной службы Аджарского телевидения ("Аджара ТВ" или "Общественный вещатель Аджарии") Шорена Глонти была уволена с поста 28 февраля 2020 года. После ее увольнения сотрудники телеканала в прямом эфире выразили протест против политики нового руководства минутой молчания. О давлении на работников компании заявила международная организация "Репортеры без границ". Кроме Глонти, к августу 2020 года были уволены еще 15 журналистов и сотрудников телекомпании. В июле Батумский городской суд счел увольнение Глонти незаконным и назначил ей компенсацию. Однако он отказался восстановить Глонти в должности.

22 ноября 2019 года совет "Общественного вещателя Аджарии" назначил руководителем телеканала Георгия Кохреидзе. Коллектив телеканала встретил это назначение протестами. НПО "Международная прозрачность Грузия" в феврале 202о года призвала совет Общественного вещателя Аджарии и руководство телекомпании прекратить любые действия, направленные против ограничения независимости журналистов, а также вмешательство в редакционную политику. В мае 2020 года 25 неправительственных организаций потребовали восстановить на работе уволенных журналистов.

Директором Аджарского телевидения и радио ("Аджара ТВ" или "Общественный вещатель Аджарии") избран Владимир Татишвили, доверие ему выразили три члена экспертного совета, передает "Рустави 2".

Директор избран сроком на три года, в должность он вступает 22 ноября.

Конкурс на должность директора телеканала был назначен после того, как на предыдущем конкурсе никто из кандидатов не смог заручиться поддержкой большинства голосов экспертов.

Действующий директор Георгий Кохреидзе сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не принимал участие в конкурсе, не уточнив при этом причин. Всего же было зарегистрировано пять кандидатов, трое участвовали и в предыдущем конкурсе, завершившимся безрезультатно.

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