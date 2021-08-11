11 августа 2021, 19:19

Отстаивал права человека – публично выступил в защиту несправедливо отстраненной от работы коллеги, позволившей себе критику начальства

Деятельность в 2020 году

21 апреля ведущая «Аджара ТВ» Теона Турманидзе была снята с эфира с запретом в течении года заниматься репортерской деятельностью на канале.

В посте, опубликованном в тот же день на личной странице в Facebook, ведущий программы «Хэштег» на том же канале Малхаз Рехвиашвили указал на несправедливость и необоснованность дисциплинарных мер в отношении коллеги. Журналист выразил мнение, что Турманидзе была наказана на основании приказа директора, установившего новые правила поведения в телекомпании: «Тео Турманидзе была снята с эфира из-за дискредитации вещателя в социальной сети. Нарушение внутренних правил вещателя о социальном поведении. Критика воспринималась как дискредитация».

28 апреля директор канала Георгий Кохреидзе написал Рехвиашвили , что его информация не верна и просил опровергнуть ее . В противном случае Кохреидзе обещал принять соответствующие меры.

На следующий день Рехвиашвили выступил с публичным письмом к руководителю канала, подчеркнув, что говорит как председатель профсоюза, считающий, что права сотрудника нарушаются незаконными действиями начальства . Журналист обратил внимание, что решения, связанные с ограничениями конституционных прав, может выносить только суд, а новые правила каналы и условия контрактов фактически вводят на канале цензуру и запрещают сотрудникам канала высказывать публично свое мнение.

11 мая Рехвиашвили сообщил, что его уволили c канала из-за поддержки коллеги .

Правозащитные и неправительственные организации выступили в защиту Рехвиашвили. Они связывают увольнение с его профсоюзной деятельностью и потребовали расследования действий директора «Аджара ТВ» Георгия Кохреидзе, как содержащие признаки преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Грузии . Народный защитник Грузии Нино Ломджария также выступила на стороне подвергнутых санкциям журналистов аджарского телевидения, констатировала факт дискриминации и рекомендовала отменить приказ об увольнении Рехвиашвили .

Биография

Родился в 1989 году Гудауте (Абхазская ССР)

С 2012 по 2017 г.г. – изучал международные отношения в Тбилисском государственном университете

Живет в Тбилиси

Профессиональная и общественная деятельность

С 2016 по 2018 г.г. – аналитик в информационном агентстве Factcheck.ge.

С 2018 по 2020 г.г. – ведущий программы «Хэштег» на Аджарском телевидении.

В январе 2020 года – избран председателем Альтернативного профсоюза журналистов «Аджара ТВ» .

С сентября 2020 года - шеф-редактор в информационном агентстве Factcheck.ge.

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