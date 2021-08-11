11 августа 2021, 19:19
Малхаз Рехвиашвили
Отстаивал права человека – публично выступил в защиту несправедливо отстраненной от работы коллеги, позволившей себе критику начальства
Деятельность в 2020 году
21 апреля ведущая «Аджара ТВ» Теона Турманидзе была снята с эфира с запретом в течении года заниматься репортерской деятельностью на канале.
В посте, опубликованном в тот же день на личной странице в Facebook, ведущий программы «Хэштег» на том же канале Малхаз Рехвиашвили указал на несправедливость и необоснованность дисциплинарных мер в отношении коллеги. Журналист выразил мнение, что Турманидзе была наказана на основании приказа директора, установившего новые правила поведения в телекомпании: «Тео Турманидзе была снята с эфира из-за дискредитации вещателя в социальной сети. Нарушение внутренних правил вещателя о социальном поведении. Критика воспринималась как дискредитация».
28 апреля директор канала Георгий Кохреидзе написал Рехвиашвили 1, что его информация не верна и просил опровергнуть ее 2. В противном случае Кохреидзе обещал принять соответствующие меры.
На следующий день Рехвиашвили выступил с публичным письмом к руководителю канала, подчеркнув, что говорит как председатель профсоюза, считающий, что права сотрудника нарушаются незаконными действиями начальства 3. Журналист обратил внимание, что решения, связанные с ограничениями конституционных прав, может выносить только суд, а новые правила каналы и условия контрактов фактически вводят на канале цензуру и запрещают сотрудникам канала высказывать публично свое мнение.
11 мая Рехвиашвили сообщил, что его уволили c канала из-за поддержки коллеги 4.
Правозащитные и неправительственные организации выступили в защиту Рехвиашвили. Они связывают увольнение с его профсоюзной деятельностью и потребовали расследования действий директора «Аджара ТВ» Георгия Кохреидзе, как содержащие признаки преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Грузии 5. Народный защитник Грузии Нино Ломджария также выступила на стороне подвергнутых санкциям журналистов аджарского телевидения, констатировала факт дискриминации 6 и рекомендовала отменить приказ об увольнении Рехвиашвили 7.
Биография
Родился в 1989 году Гудауте (Абхазская ССР)
С 2012 по 2017 г.г. – изучал международные отношения в Тбилисском государственном университете
Живет в Тбилиси
Профессиональная и общественная деятельность
С 2016 по 2018 г.г. – аналитик в информационном агентстве Factcheck.ge.
С 2018 по 2020 г.г. – ведущий программы «Хэштег» на Аджарском телевидении.
В январе 2020 года – избран председателем Альтернативного профсоюза журналистов «Аджара ТВ» 8.
С сентября 2020 года - шеф-редактор в информационном агентстве Factcheck.ge.
Примечания
- https://civil.ge/wp-content/uploads/2020/05/94881879_904588866654261_6540733526742925312_n.jpg
- Директор Вещателя Аджарии на год ограничил телеведущей Турманидзе выход в эфир и быть репортером // Civil.ge, 1 мая 2020 года
- https://www.facebook.com/GODoftheIR/posts/3526391734054104
- https://www.facebook.com/GODoftheIR/posts/2036943002998992
- EMC აჭარის მაუწყებლიდან პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის გათავისუფლებას ეხმიანება // სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, 12 мая 2020 года
- Омбудсмен констатировал факт дискриминации в деле журналистов телевидения Аджарии // Грузия online, 25 августа 2020 года
- სახალხო დამცველმა აჭარის ტელევიზიის ყოფილი და მოქმედი კიდევ 4 თანამშრომლის უფლებების დარღვევა დაადგინა - https://www.ombudsman.ge/geo/akhali-ambebi/sakhalkho-damtsvelma-acharis-televiziis-qofili-da-mokmedi-kidev-4-tanamshromlis-uflebebis-darghveva-daadgina
- Malkhaz Rekhviashvili - http://142.93.167.204/en/chven-shesaxeb/team/23-malkhaz-rekhviashvili