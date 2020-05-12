Ведущий "Аджара ТВ" связал увольнение с критикой руководства телеканала

12 мая 2020, 15:35

Ведущего Аджарского общественного телевидения, председателя Альтернативного профсоюза Малхаза Рехвиашвили уволили после того, как он поддержал отстраненную от эфира коллегу. Рехвиашвили заявил, что обжалует это решение в суде.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября 2019 года совет "Общественного вещателя Аджарии" принял решение назначить руководителем телеканала Георгия Кохреидзе. 24 февраля в Батуми прошла акция протеста против нового руководства, участники заявили о несправедливом увольнении сотрудников телеканала. НПО потребовали от прокуратуры расследовать заявления о давлении на журналистов и призвали власти проявить интерес к процессам, протекающим на аджарской телекомпании. 13 апреля сотрудники телеканала подали коллективный иск к директору Георгию Кохреидзе с требованием отменить дисциплинарные взыскания и прекратить вмешиваться в работу журналистов. 3 мая, в День свободы прессы, прошла акция "Солидарность с Общественным вещателем Аджарии" - ряд телекомпаний прекратил свое вещание на одну минуту.

Ведущий Аджарского общественного телевидения, председатель Альтернативного профсоюза Малхаз Рехвиашвили сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что был уволен 11 мая. Увольнение произошло несмотря на то, что срок контракта истекал в конце 2020 года, подчеркнул Рехвиашвили.

Он считает, что причиной увольнения стала публикация на его странице в Facebook от 21 апреля, в которой выражалась поддержка коллеге Рехвиашвили - Теоне Турманидзе. "Меня уволили из-за поста 21 апреля, который я написал о Теоне Турманидзе, когда ее отстранили от эфира", - заявил Малхаз Рехвиашвили. Теона Турманидзе отстранена от телевизионного эфира на год и сейчас работает на радио, добавил он.

"Тео Турманидзе была снята с эфира из-за дискредитации вещателя в социальной сети. Нарушение внутренних правил вещателя о социальном поведении. Критика воспринималась как дискредитация", - перевел корреспондент "Кавказского узла" публикацию на странице Рехвиашвили в Facebook от 21 апреля.

Бывший ведущий собирается обжаловать распоряжение директора телекомпании в суде. "Я подам жалобу в прокуратуру, потому что это не просто трудовой спор. Этим приказом директор уволил председателя профсоюза из-за его критической публикации в Facebook. Мои действия защищены Конституцией Грузии и Законом о профсоюзах", - пояснил Малхаз Рехвиашвили.

Малхаз Рехвиашвили отметил, что получил предложение работать в программе Cutting Angle, которая выходит в эфире "Общественного вещателя Аджарии". Он пояснил, что эта программа финансируется грантодателем. "Дирекция Общественного вещателя Аджарии не может влиять на то, кто будет занят в работе над этой программой", - указал Рехвиашвили.

Коллектив "Общественного вещателя Аджарии" принял решение не проводить забастовку в условиях пандемии, добавил Малхаз Рехвиашвили. "Мы не могли лишить населения права на информацию", - также сказал он.

Малхаза Рехвиашвили поддержал бывший народный защитник Уча Нануашвили. "Председателя профсоюза Аджарии ТВ и радио и ведущего программы "Хэштег" уволили с работы из-за поста в Facebook! Солидарность с журналистами!" - перевел корреспондент "Кавказского узла" его публикацию в соцсети.

Замдиректора "Аджара ТВ" Натия Зоидзе 2 февраля заявила об увольнении после жалоб на попытки нового директора изменить политику редакции. Кохреидзе в ответ назвал ее заявление "фантазией". 19 февраля большинство членов Консультативного совета компании проголосовали за упразднение четырех должностей, в том числе той, что занимала Майя Мерквиладзе. Кохреидзе связан с "Грузинской мечтой", его действия нацелены как минимум на воспитание у подчиненных самоцензуры, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.