Три дела о финансовой пирамиде поступили в суд Нальчика

25 апреля 2023, 19:02

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Жители Московской области Кирилл Шерстюк и Юрий Бояхчин, а также блогер из Кабардино-Балкарии Залина Пшихачева признали вину в организации финансовой пирамиды Smart Buyers, их дела будут рассматриваться без судебного следствия.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Подмосковья Романа Кусакина, обвиняемого в организации финансовой пирамиды Smart Buyers в Кабардино-Балкарии. Три предполагаемых организатора пирамиды заключили соглашение со следствием, их дела выделены в отдельное производство.

В Кабардино-Балкарии расследуется дело об организации крупной финансовой пирамиды Smart Buyers. Общая сумма ущерба по этому делу составила 915 миллионов рублей, а пострадали от финансовой пирамиды около 3000 человек, сообщило в феврале 2022 года МВД России. По делу проходят 20 человек, 18 из них, в том числе пять предполагаемых организаторов пирамиды, задержаны, еще двое находятся в розыске, отчиталось тогда ведомство.

Уголовные дела в отношении трех обвиняемых по уголовному делу о создании финансовой пирамиды и участии в ее деятельности направлены в Нальчикский городской суд. Это два жителя Московской области Кирилл Шерстюк и Юрий Бояхчин, а также блогер из Кабардино-Балкарии Залина Пшихачева. Дела в отношении них выделены в отдельное производство, и будут рассматриваться в особом порядке без проведения судебного следствия в связи с тем, что они признали вину и подписали досудебное соглашение, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

Как следует из обвинительного заключения (имеется в распоряжении "Кавказского узла"), задача Бояхчина и Шерстюк заключалась в "предоставлении группе менеджеров реквизитов банковских карт, для зачисления на них денежных средств вкладчиков, снятии зачисленных средств и передаче их организаторам, они также осуществляли перевод денежных средств одних вкладчиков другим".

Шерстюк и Бояхчин обвиняются в участии в преступном сообществе, отмывании денежных средств, полученных в результате совершения преступления и мошенничестве в особо крупном размере. Залина Пшихачева обвиняется в мошенничестве и участии в преступном сообществе.

Все три дела поступили в Нальчикский городской суд в конце марта - начале апреля. Дата начала судебных процессов по данным на 18.30 мск 25 апреля еще не назначена, следует из карточек дела на сайте суда.

Финансовая пирамида действовала в республике около одного года, с апреля по ноябрь 2020 года. Ее рекламировали в соцсетях местные блогеры Анжелика Бекалдиева, Бэлла Бифова, Марьяна Кушхова, Карина Мамухова, Равида Нагоева и Залина Пшихачева. В конце 2020 года прекратились выплаты по вкладам, после чего поднялся скандал. Потерпевшие стали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы. Были задержаны в том числе блогеры Анжелика Бекалдиева, Бэлла Бифова, Марьяна Кушхова, Карина Мамухова, Равида Нагоева и Залина Пшихачева. Подробности о деле собраны в справке "Кавказского узла" "Инстаграм-пирамида: за что арестовали блогеров из Кабардино-Балкарии".

Под стражей остаются три человека – Роман Кусакин, Руслан Точилин и Анастасия Семерова. Остальным фигурантам уголовного дела ранее была изменена мера пресечения на подписку о невыезде и домашний арест, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из адвокатов. По его данным, обвиняемыми по делу являются 16 человек.

Организатором финансовой пирамиды следствие назвало жителя Подмосковья Романа Кусакина. В постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что Кусакин ранее судим, имел криминальный опыт. Он привлек к организации пирамиды Марию Атцаеву и Руслана Точилина, а Атцаева - Анастасию Семерову и Анну Федонюк. Точилин же привлек свою двоюродную сестру Эльвиру Булатову, более известную под ником "Элина", которая подключила к рекламе финансовой пирамиды блогеров из Кабардино-Балкарии с наибольшим количеством подписчиков. При этом многие из них сами также являлись вкладчиками пирамиды. Организаторы пирамиды предлагали инвестировать деньги в деятельность компании, которая якобы занимается закупкой и перепродажей ювелирных изделий, а также медицинского оборудования, обещая выплату высоких дивидендов вкладчикам. Дивиденды выплачивались одним гражданам за счет вкладов других. Организаторы в качестве вознаграждения получали от 10 до 30 процентов от суммы вложенных средств, указано в постановлении.

Потерпевшим вряд ли удастся вернуть деньги, так как стоимость арестованного имущества участников пирамиды составляет всего 100 миллионов рублей, тогда сумма собранных ими средств граждан доходит до одного миллиарда рублей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах.

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