Передано в суд дело жителя Подмосковья об организации финансовой пирамиды в Кабардино-Балкарии

13 апреля 2023, 18:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу жителя Подмосковья Романа Кусакина, обвиняемого в организации финансовой пирамиды Smart Buyers в Кабардино-Балкарии. Три предполагаемых организатора пирамиды заключили соглашение со следствием, их дела выделены в отдельное производство.

Как писал "Кавказский узел", в Кабардино-Балкарии расследуется дело об организации крупной финансовой пирамиды Smart Buyers. Общая сумма ущерба по этому делу составила 915 миллионов рублей, а пострадали от финансовой пирамиды около 3000 человек, сообщило в феврале 2022 года МВД России. Обвиняемыми проходят 20 человек, 18 из них, в том числе пять предполагаемых организаторов пирамиды, задержаны, еще двое находятся в розыске.

Дело одного из предполагаемых организаторов финансовой пирамиды 11 апреля было направлено в суд, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы прокуратуры Кабардино-Балкарии.

По его словам, несколько человек из числа предполагаемых организаторов пирамиды заключили со следствием досудебное соглашение, в связи с чем их дела были выделены в отдельное производство. В отношении одного из них, жителя Московской области, прокуратура утвердила обвинительное заключение.

По данным прокуратуры, потерпевшими признаны более 2800 граждан, им причинен ущерб на сумму свыше 750 миллионов рублей. В отношении остальных участников преступного сообщества следствие продолжается, сообщили в прокуратуре.

В феврале 2022 года стало известно, что следствие переквалифицировало действия подозреваемых в организации Smart buyers с мошенничества на деятельность преступного сообщества. В сообществе было три подразделения, а их участники имели четко прописанные функции, выяснили следователи.

Обвиняемый житель Московской области содержится под стражей в СИЗО Нальчика, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах. По его данным, три человека из числа предполагаемых организаторов пирамиды заключили досудебное соглашение со следствием, и их дела будут рассматриваться отдельно.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"), организатором финансовой пирамиды, следователи считают Романа Кусакина. По версии следователей, он не позднее февраля 2020 года создал группу "в целях совершения систематического хищения денежных средств неограниченного круга лиц, путем обмана, под видом осуществления инвестиционной деятельности".

Следователи считают, что к участию в сообществе были привлечены знакомые Кусакина, проживающие в Москве и Московской области, а также блогеры из Кабардино-Балкарии, имеющих большое число подписчиков, и жительница Ставропольского края Арзуманян, с чьи задачи входила реклама Smart buyers на территории Ставрополья.

Напомним, уголовное дело о финансовой пирамиде Smart buyers первоначально расследовалось по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств". По версии следствия, обвиняемые размещали в своих блогах в Instagram* рекламу Smart buyers, привлекая своих подписчиков к вкладыванию денег в прибыльные бизнес-проекты в сфере закупок медицинской техники. Вкладчикам был обещан доход в размере до 100% от суммы вклада ежемесячно.

В конце 2020 года прекратились выплаты по вкладам, после чего поднялся скандал. Потерпевшие стали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы. Были задержаны в том числе блогеры Анжелика Бекалдиева, Бэлла Бифова, Марьяна Кушхова, Карина Мамухова, Равида Нагоева и Залина Пшихачева. Подробности о деле собраны в справке "Кавказского узла" "Инстаграм-пирамида: за что арестовали блогеров из Кабардино-Балкарии".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.