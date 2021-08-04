Одна из подозреваемых и сотрудники МВД. Кадр видео МВД по Кабардино-Балкарии - https://07.мвд.рф/news/item/22517881

04 августа 2021, 17:21

Инстаграм-пирамида: за что арестовали блогеров из Кабардино-Балкарии

Более полугода расследуется дело о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии. Cумму ущерба следствие оценило в более чем 700 миллионов рублей, арестовано 15 человек, в розыске находятся двое. Что такое финансовая пирамида, почему арестовали девушек-блогеров и есть ли шанс у обманутых вкладчиков вернуть деньги - в справке «Кавказского узла».

Умные покупатели

Пострадавшие вкладчики. Фото: стоп-кадр видео https://youtu.be/VayBl4u070U?t=915

Пирамиду назвали иронично-издевательски Smart Buyers, то есть «Умные покупатели». Была ли пирамида чисто финансовой или частично товарной, на данный момент точно не известно. Как следует из фабулы обвинения, подписчиков в Инстаграм привлекали к инвестированию денег в прибыльные бизнес-проекты в сфере закупок медицинской техники 1, по другим источникам - вкладчикам также предлагали купить криптовалюту Ethereum (эфириум), золотые украшения, косметологическую аппаратуру 2.

Данные о том, какие проценты обещали вкладчикам, тоже разнятся. Источники называют от 400% в год 3 до 100% ежемесячно 4. Однако известно, что в конце 2020 года некоторым обещали 420 000 рублей на 100 000 вклада, что составляет уже более 300% в месяц 5.

Что такое финансовая пирамида?

Понятие финансовой пирамиды появилось в русском языке только в 1994 году, в статье газеты «Коммерсантъ-Daily» Игоря Никитина об МММ 6. Однако появились они раньше, считается, что первую финансовую пирамиду придумал и предложил американский итальянец Чарльз Понци в 1919 году. Суть такой схемы обогащения заключается в постоянном привлечении новых вкладчиков, при этом первые получают на свои вклады возврат с процентами за счет новых 7.

Существуют и нефинансовые, или товарные пирамиды. В основе их деятельности все же есть реальная ценность за счет наличия товара, поэтому они легальны пока есть товар. Товарными пирамидами считается так называемый MLM-бизнес (сетевые компании) 8.

Что говорит следствия?

Министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Василий Павлов заявлял в марте 2021 года, что преступление было выявлено силами республиканского МВД, а пострадавших могло быть намного больше. «Преступление будет раскрыто. Наша задача — как можно больше арестовать имущества, чтобы компенсировать [ущерб] тем лицам, которые пострадали от данного преступления», - уверял министр.

Павлов также обвинял три четверти вкладчиков, официально обратившихся в полицию на тот момент (1 500 из 2 000 человек), в соучастии в преступлении. «Остальные сами пассивно или активно участвовали в этих процессах», - заявлял он 9.

При этом адвокат Иланд Абрегов утверждает, что среди пострадавших от мошенников к нему за консультацией обращались и члены семей сотрудников правоохранительных органов 10. Также следует отметить, что доследственная проверка в отношении лиц, причастных к созданию финансовой пирамиды, началась после жалоб пострадавших граждан в соцсетях.

В чем виноваты блогеры?

Блогеры, рекламировавшие Smart Buyers. Фото: стоп-кадр видео https://youtu.be/fSrLmcRAP5A?t=118

Всего по финансовой пирамиде Smart Buyers возбуждено 30 уголовных дел, соединенных в одно производство. Общая сумма ущерба, причиненного 2820 заявителям, по данным следствия, составила 773 108 063 рубля. Были арестованы 15 человек, в том числе девять иногородних жителей. В розыске находятся два человека. Уголовное дело расследуется по статьям «Мошенничество» и «Организация деятельности по привлечению денежных средств» 11.

Шесть арестованных – инстаграм-блогеры из Кабардино-Балкарии: Анжелика Бекалдиева, Бэлла Бифова, Марьяна Кушхова, Карина Мамухова, Равида Нагоева и Залина Пшихачева. По данным следствия, организаторы пирамиды предложили им «за материальное вознаграждение подыскивать на территории КБР физических лиц, желающих инвестировать имеющиеся у них денежные средства в различную предлагаемую ею деятельность по реализации товаров, работ и услуг».

Блогеры должны понести наказание за обман вкладчиков, заявила часть пользователей Instagram после январского решения суда о продлении ареста трем обвиняемым. Арестованные только рекламировали пирамиду в блогах, а не создавали ее, возразили их оппоненты.

Потерпевший Ислам Нагоев в заключительном слове по продлению меры пресечения в Верховном суде КБР в августе 2021 года сказал, что сожалеет, что оказался в зале суда. «После всего, что я тут услышал, даже не знаю, что говорить. Я верующий человек и не хочу брать грех на душу. У меня нет никаких претензий, нет никакой жалобы, мне ничего не надо», - добавил он 12.

"Думал, что проскочу"

Вкладчики по-разному осознавали и осознают свое участие в пирамиде. Ислам Нагоев признался корреспонденту «Кавказского узла», что «потерял в Smart Buyers очень большие деньги», не уточнив при этом, какова же была сумма. На вопрос, понимал ли он, что имеет дело с финансовой пирамидой, он ответил: «Понимал, но думал, что проскочу» 13.

Жительница Нальчика Алена рассказала, что первый раз в финансовую пирамиду вложила 30 тысяч рублей. Через 45 дней получила 60 тысяч. Второй раз вложила 100 тысяч рублей и получила 200 тысяч рублей. В третий раз она вложила 100 тысяч, из которых 50 тысяч были ее деньги, а 50 тысяч – деньги ее знакомой. Ни она, ни знакомая уже не получили ничего. «Я заработала больше, чем потеряла. Поэтому я никаких заявлений не писала», – сказала Алена 14.

На существенную потерю денег из-за финансовой пирамиды указала другая вкладчица, Фатима. «Я перевела на карту некоей Галины К. 100 тысяч рублей. И это не все. Еще 100 тысяч рублей я перевела на другую карту. Это были деньги, которые я получила на детей за время пандемии, так называемые "путинские выплаты". Обратно я ни рубля не получила», – рассказала она.

Фатима отметила, что переводила деньги, когда пирамида уже завершала свою деятельность. «Карта указанной Галины К. практически сразу же была заблокирована. Я думаю, что с этой карты не успели снять деньги либо перевести их куда-то. Почему ее нельзя найти? Я лично на карту Галина К. перевела 100 тысяч рублей», – подчеркнула вкладчица 15.

Чуда не будет

Ситуация со Smart Buyers для современной России совсем не уникальна. По материалам ЦБ число выявленных финансовых пирамид в России за первое полугодие 2021 года выросло в 1,5 раза, до 146 организаций 16. А в прошлом году в России было выявлено более 200 аналогичных структур, выманивших у населения свыше 2 млрд рублей.

Осенью 2018 года громко рухнула крупнейшая в новейшей истории России после МММ пирамида «Кэшбери». Предполагаемый ущерб ее вкладчиков составляет около 3 млрд рублей 17. Однако, по словам юристов, рекламировавшие «Кэшбери» Ольга Бузова, Николай Басков (написал гимн), Анфиса Чехова, Валерий Меладзе и другие блогеры не несут никакой юридической ответственности. Единственное, что им может грозить — это репутационные риски 18.

Шансы вернуть вложенные деньги практически равны нулю, считают эксперты. «Что-либо отсудить у данных организаций будет невозможно, вероятность не то, что стремится к нулю, она фактически равна нулю, это аксиома», - утверждает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. «Финансовые пирамиды часто зарегистрированы вне России или устроены так, что невозможно найти реального бенефициара […] Если вкладчиками и удастся вернуть какие-то суммы, то они будут незначительными», - соглашается с ним глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова 19.

Опрошенные «Кавказским узлом» юристы также считают шансы вернуть даже часть вложенных денег ничтожными. Вернуть деньги, вложенные в финансовую пирамиду, невозможно: фирма изначально была устроена таким образом, что после провала взять с нее будет нечего, уверен предприниматель, экс-заместитель начальника отдела финансового планирования и анализа компании «Банк ПСБ» Константин Абравитов.

На что могут рассчитывать вкладчики?

Если вернуть деньги оказывается невозможным, необходимо обратится в Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (Федфонд). Через него можно получить компенсацию: пострадавшим ветеранам и инвалидам до 250 000 рублей, прочим обманутым вкладчикам — до 35 000 рублей 20.

Для получения компенсации необходимо предоставить судебное решение о взыскании ущерба или выписку из приговора. Также обязательно нужен документ, подтверждающий передачу зафиксированной в нем денежной суммы. Кроме того, чтобы пострадавшие вкладчики могли вернуть деньги, суд должен признать компанию финансовой пирамидой, а Федфонд внести ее в свой реестр.

Примечания

  1. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил Бифову и Кушхову под стражей // Кавказский Узел, 3 августа 2021 года
  2. Дело крупнейшей финансовой пирамиды в истории Кавказа обрастает новыми подробностями // Акценты, 27 января 2021 года
  3. Там же
  4. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил Бифову и Кушхову под стражей // Кавказский Узел, 3 августа 2021 года
  5. "Правоохранители знали о ситуации". В Кабардино-Балкарии сотни людей пострадали от мошенничества в инстаграме // Кавказ.Реалии, 25 января 2021 года
  6. Упал курс акций АО "МММ" // Коммерсант, 28 июля 1994 года
  7. Финансовые пирамиды // Story - https://story.ru/istorii-znamenitostej/istoriya-tsivilizatsii/finansovye-piramidy/
  8. Товарная пирамида // Энциклопедия по экономике - https://economy-ru.info/info/92044/
  9. По уголовному делу о финансовой пирамиде в КБР арестованы девять человек // Это Кавказ, 18 марта 2021 года
  10. "Правоохранители знали о ситуации". В Кабардино-Балкарии сотни людей пострадали от мошенничества в инстаграме // Кавказ.Реалии, 25 января 2021 года
  11. Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил Бифову и Кушхову под стражей // Кавказский Узел, 3 августа 2021 года
  12. Там же
  13. Там же
  14. Вкладчицы из Кабардино-Балкарии раскрыли детали участия в финансовой пирамиде // Кавказский узел, 26 марта 2021 года
  15. Там же
  16. Проверяйте документы. Как не попасть в финансовую пирамиду // Газета.ru, 30 июля 2021 года
  17. Обманываться рад: как устроена «Кэшбери» — самая крупная финансовая пирамида со времен МММ // Esquire, 4 февраля 2019 года
  18. Ольга Бузова и Николай Басков поплатятся за рекламу «Кэшбери» // Коммерсант, 11 марта 2019 года
  19. Проверяйте документы. Как не попасть в финансовую пирамиду // Газета.ru, 30 июля 2021 года
  20. Как получить компенсацию // Сайт Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров - https://fedfond.ru/compensation_payments/get_compensation/

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