Автомобили и украшения изъяты по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии

14 февраля 2022, 13:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Общая сумма ущерба по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии составила 915 миллионов рублей, пострадали около 3 тысяч человек. У организаторов и участников пирамиды изъяты 18 автомобилей и 139 ювелирных украшений, сообщило сегодня МВД России.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года в полицию обратилось около 600 жителей Кабардино-Балкарии, пострадавших от мошеннической схемы с участием местных блогеров, которые рекламировали вклады под высокие проценты. Изначально сообщалось, что сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей. В конце декабря 2021 года в прокуратуре заявили, что ущерб от действий мошенников составил 911,7 миллиона рублей. Следствие переквалифицировало действия подозреваемых в организации финансовой пирамиды Smart buyers в Кабардино-Балкарии с мошенничества на деятельность преступного сообщества.

Как следует из фабулы обвинения, обвиняемые размещали в своих блогах в Instagram рекламу Smart buyers, привлекая своих подписчиков к вкладыванию денег в прибыльные бизнес-проекты в сфере закупок медицинской техники. Вкладчикам был обещан доход в размере до 100% от суммы вклада ежемесячно. В конце 2020 года прекратились выплаты по вкладам, после чего поднялся скандал. Потерпевшие стали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы. Блогеры Анжелика Бекалдиева, Бэлла Бифова, Марьяна Кушхова, Карина Мамухова, Равида Нагоева и Залина Пшихачева были задержаны и провели в следственном изоляторе по несколько месяцев. Адвокат Бифовой выразил уверенность, что она будет оправдана судом, так как сама вкладывала деньги в пирамиду.

Восемнадцать человек, в том числе пятеро предполагаемых организаторов финансовой пирамиды, были задержаны по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии, им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества или участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств. Еще двое находятся в розыске. Суд избрал обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и запрета определенных действий. Организаторы и участники финансовой пирамиды смогли привлечь денежные средства почти 3 тысяч человек на общую сумму свыше 915 миллионов рублей, сообщило сегодня МВД России.

"По версии следствия, финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. Первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились", - приводятся на сайте ведомства слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Двое обвиняемых на средства, полученные от финансовой пирамиды, приобрели большегрузный автомобиль с прицепом стоимостью свыше 9 миллионов рублей, на него наложен арест. Еще один обвиняемый в 2020 году приобрел у жителя Московской области земельный участок и жилой дом за 33 миллиона рублей, позже продав их за 38,5 миллиона рублей. Также обвиняемому были выплачены 7,5 миллиона рублей за реконструкцию, ремонт и благоустройство дома, на эти средства также наложен арест, проинформировал сегодня "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

Были также изъяты 21 миллиона рублей и $20 тысяч долларов США, а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 миллиона рублей, 139 ювелирных изделий общей стоимостью 9,7 миллиона рублей, отмечается в сообщении.

Наложен арест на имущество организаторов пирамиды на сумму около 100 миллионов рублей, однако, как отметил прокурор Кабардино-Балкарии в конце декабря 2021 года, этого очень мало, и гражданам, скорее всего, вернуть деньги не удастся. С ним согласились опрошенные "Кавказским узлом" юристы, отметившие, что шансы пострадавших вернуть даже часть вложенных денег крайне малы, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.