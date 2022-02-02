Ужесточена статья по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии

02 февраля 2022, 20:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следствие переквалифицировало действия подозреваемых в организации финансовой пирамиды Smart buyers в Кабардино-Балкарии с мошенничества на деятельность преступного сообщества. В сообществе было три подразделения, а их участники имели четко прописанные функции, выяснили следователи.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2021 года в полицию обратилось около 600 жителей Кабардино-Балкарии, пострадавших от мошеннической схемы с участием местных блогеров, которые рекламировали вклады под высокие проценты. Изначально сообщалось, что сумма ущерба превысила 200 миллионов рублей. В конце декабря в прокуратуре заявили, что ущерб от действий мошенников составил 911,7 миллиона рублей.

Уголовное по финансовой пирамиде Smart buyers дело расследовалось по статьям "Мошенничество" и "Организация деятельности по привлечению денежных средств". Как следует из фабулы обвинения, обвиняемые размещали в своих блогах в Instagram рекламу Smart buyers, привлекая своих подписчиков к вкладыванию денег в прибыльные бизнес-проекты в сфере закупок медицинской техники. Вкладчикам был обещан доход в размере до 100% от суммы вклада ежемесячно. В конце 2020 года прекратились выплаты по вкладам, после чего поднялся скандал. Потерпевшие стали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы. Блогеры Анжелика Бекалдиева, Бэлла Бифова, Марьяна Кушхова, Карина Мамухова, Равида Нагоева и Залина Пшихачева были задержаны и провели в следственном изоляторе по несколько месяцев.

Дело о финансовой пирамиде переквалифицировано

Следователи в Кабардино-Балкарии начали предъявлять новое обвинение организаторам финансовой пирамиды. Их действия из части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) переквалифицированы, теперь дело расследуется по статье 210 УК РФ - организация преступного сообщества или участие в нем. На сегодняшний день обвинение по этой статье предъявлено не менее чем троим лицам из числа предполагаемых организаторов пирамиды.

Часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Статья 210 УК РФ - наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.

По информации, полученной сегодня корреспондентом «Кавказского узла» от адвокатов обвиняемых, в настоящее время к уголовной ответственности по делу о финансовой пирамиде привлечены 16 человек. По мнению адвокатов, в ближайшее время обвинение по новой статье будет предъявлено всем участникам группы.

В настоящее время Бекалдиева, Бифова, Кушхова, Мамухова, Нагоева и Пшихачева находятся под подпиской о невыезде. Под стражей по делу в настоящее время находятся трое мужчин из числа организаторов пирамиды, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» источник в правоохранительных органах.

Как следует из постановления о привлечении в качестве обвиняемой одной из фигуранток дела (копия имеется в распоряжении «Кавказского узла»), организатором финансовой пирамиды, то есть преступной группы, является житель Москвы, который в преступное сообщество вовлек еще не менее 15 человек. Из постановления следует, что москвич разработал план, который предполагал придание принадлежащей ему странице «Smart_buyers» вида инвестиционной компании, якобы осуществляющей законную деятельность по закупке и продаже ювелирных изделий, а также медицинского оборудования, с выплатой высоких дивидендов вкладчикам. Дивиденды предполагалось выплачивать одним гражданам за счет других, вовлеченных в пирамиду позже.

Далее, как указано в постановлении, были созданы структурные подразделения преступного сообщества. В обязанности одних - администраторов интернет-страницы «Smart_buyers» - входило развитие страницы, организация рекламных акций, привлечение новых пользователей, развитие партнерских программ. По данным следователей, двое из обвиняемых были в группе в роли «менеджеров» и занимались предоставлением вкладчикам реквизитов банковских карт для зачисления денежных средств. Деньги «менеджеры» передавали организаторам, а также осуществляли денежные переводы одних лиц другим, утверждает следствие.

Вторым структурным подразделением организованной группы, по мнению следствия, стала «территориально обособленная группа из числа популярных блогеров, проживающих в Кабардино-Балкарии, имеющих большое количество подписчиков, аудиторию, которая им доверяет». На блогеров возлагались задачи рекламирования интернет-страницы «Smart_buyers» с целью привлечения наибольшего количества вкладчиков, создания и публикации на своих страницах рекламы, положительных отзывов и комментариев с призывами к гражданам о вложении денежных средств в якобы инвестиционный проект «Smart_buyers» с гарантией выплат высокого дохода.

Третьим структурным подразделением, как указывается в постановлении, являлась группа лиц, в обязанности которых входило обеспечение круглосуточного функционирования страницы «Smart_buyers», создание рекламы о якобы высоких доходах вкладчиков, переписка с вкладчиками под вымышленными именами, предоставление реквизитов своих банковских карт для зачисления денежных средств и так далее. Одна из обвиняемых занималась съемками рекламных видеороликов, призывающих граждан вносить свои денежные средства в «Smart_buyers», проводила «прямые эфиры», предоставляла вкладчикам банковские реквизиты для перечисления средств. Ей же была отведена роль «лица» интернет-страницы «Smart_buyers» и связующего звена между вкладчиками и организаторами преступной группы, для нее был выбран псевдоним «Элина», сказано в постановлении.

Именно «Элина» вышла на блогеров из Кабардино-Балкарии, выбрала тех, у кого наибольшее количество подписчиков. «Каждому участнику было обещано вознаграждение в размере 10-30 процентов от ежедневно зачисляемой суммы денежных средств вкладчиков», - говорится в постановлении. Из числа жительниц Кабардино-Балкарии была создана еще одна группа «менеджеров», которые сами были активными вкладчиками. Им была поручена проверка электронных чеков вкладчиков. В деятельность «Smart_buyers» была вовлечена также жительница Ставропольского края, она рекламировала «Smart_buyers» на территории региона, вела блог от имени «Элины», принимала вклады граждан на свои банковские счета, производила выплаты одним гражданам за счет вкладов других.

Следствие пришло к выводу, что налицо признаки организованной преступной группы. «Таким образом, были созданы три структурных подразделения и одно звено. Структурные подразделения имели своих руководителей, которые распределяли роли. Каждый член группы получал задание как от руководителя группы, так и от руководителя всего сообщества через связующее звено», - говорится в постановлении.

Количество граждан, признанных потерпевшими в рамках уголовного дела о финансовой пирамиды составляет 2,9 тысячи человек. Наложен арест на имущество организаторов пирамиды на сумму около 100 млн рублей, однако, как отметил прокурор Кабардино-Балкарии в конце декабря 2021 года, этого очень мало, и гражданам, скорее всего, вернуть деньги не удастся.

Адвокат одной из подозреваемых заявил, что она является пострадавшей

Адвокат адвокатского бюро «Мусаев и партнеры» Алаудин Мусаев, представляющий интересы блогера Бэллы Бифовой, отметил, что его подзащитной обвинение не предъявлено.

«Моя подзащитная сама обманутая вкладчица, она вкладывала свои деньги, надеясь заработать, потому что поверила, что речь идет о законных вложениях. Она никогда никому не предлагала вкладывать деньги, она только рассказывала, как она зарабатывает. У нее умысел был не на вовлечение других лиц, а на зарабатывание денег. Булатову она не знала, никогда не видела и никакую переписку с ней не вела», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Алаудин Мусаев.

Адвокат выразил уверенность в том, что Белла Бифова будет оправдана судом и реабилитирована.

Комментариями адвокатов других фигурантов дела «Кавказский узел» пока не располагает.

Ранее пользователи Instagram упрекнули в наивности потерпевших, вложивших деньги в типичную финансовую пирамиду. Шансы пострадавших вернуть даже часть вложенных денег крайне малы, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" юристы.