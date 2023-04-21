Ростовчанин заподозрен в дискредитации военных

21 апреля 2023, 11:05

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Силовики составили протокол о дискредитации армии на жителя Ростова-на-Дону из-за публикации в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители СКФО и ЮФО стали привлекаться к ответственности по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Полицейские в Ростове-на-Дону составили протокол на местного жителя, который опубликовал во "ВКонтакте" пост с пацифистским клипом группы "Ногу свело" (лидер группы Максим Покровский внесен в реестр иностранных агентов. – Прим. "Кавказского узла"), сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Об этом он сам сообщил ОВД-Инфо. Ему вменили дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП)", - говорится в публикации проекта. Имя ростовчанина правозащитники не указали.

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