21 апреля 2023, 11:05

Ростовчанин заподозрен в дискредитации военных

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Силовики составили протокол о дискредитации армии на жителя Ростова-на-Дону из-за публикации в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители СКФО и ЮФО стали привлекаться к ответственности по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Полицейские в Ростове-на-Дону составили протокол на местного жителя, который опубликовал во "ВКонтакте" пост с пацифистским клипом группы "Ногу свело" (лидер группы Максим Покровский внесен в реестр иностранных агентов. – Прим. "Кавказского узла"), сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Об этом он сам сообщил ОВД-Инфо. Ему вменили дискредитацию российской армии (ст. 20.3.3 КоАП)", - говорится в публикации проекта. Имя ростовчанина правозащитники не указали.

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* включен в реестр иностранных агентов.

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Примечание:

"Житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию военных", "Два жителя Ростовской области получили штрафы за дискредитацию армии", "Суд утвердил штраф жительнице Таганрога за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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