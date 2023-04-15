Юристы не исключили тестирования электронных повесток в весенний призыв

15 апреля 2023, 23:59

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Закон об электронных повестках из-за отсутствия электронного реестра начнет в полной мере применяться не раньше осени, но уже в весенний призыв не исключено тестирование этой системы и рассылка повесток через Госуслуги, сочли опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля Госдума приняла закон о цифровизации воинского учета, который изменяет систему вручения повесток и вводит меры обеспечения явки, в том числе запрет на выезд из страны. Закон предусматривает дублирование бумажных повесток в электронной форме. Они будут рассылаться через портал Госуслуг, при этом повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете на "Госуслугах". Глава комитета Госдумы по обороне и один из соавторов закона Андрей Картаполов сообщил, что система цифровизации в полной мере заработает к осеннему призыву. Президент России 14 апреля подписал закон об электронных повестках для военнообязанных.

Закон об электронных повестках создает сложности в том числе и для выехавших за рубеж россиян, указали правозащитники. Новой волны массово покидающих Россию после нововведения не зафиксировано. Так, 13 апреля на границе России с Грузией не наблюдалось пробок из автомобилей, в отличие от сентября 2022 года, когда в России была объявлена частичная мобилизация.

Власти в отсутствие электронного реестра воинского учета смогут через портал Госуслуг отправлять повестки в тестовом режиме, предположил в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" юрист Ассоциации "Призыв к совести". "Минцифры подтвердил, что в полном объеме реестр воинского учета и реестр повесток может быть запущен только осенью. Но в каком объеме они могут уже сейчас это сделать, какие есть технические решения, мы не знаем. Поскольку Путин ещё в ноябре 2022 года поручил создать информатизированную систему воинского учёта и обмен данными с другими госорганами. И, вероятно, в каком-то виде эта база уже готова. Пока не создали реестра электронных повесток, но через портал Госуслуг - могут отправлять. Очевидно, что через портал Госуслуг техническая возможность отправлять повестки уже имеется", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно принятому закону, электронные повестки должны дублировать бумажные, а не заменить их, указал юрист. "То есть повестку могут вручить лично под роспись, либо отправить заказным письмом и всё это продублировать в электронном виде. Если даже заказное письмо не будет получено и вернётся к отправителю, повестка будет считаться вручённой, так как её отправят в электронном виде и разместят в едином реестре. А вот реестр будет введён в эксплуатацию, видимо, только осенью", - отметил он.

Но уже до ввода реестра вступает в силу положение о дублировании повесток и наложению ограничений на право пользования транспортом, кредитами и уточнил юрист. "Каким образом до введения в эксплуатацию информационных систем собираются это делать, закон не уточняет. Видимо, будут использоваться пилотные версии этих баз", - пояснил он.

Адвокат Марина Агальцова также считает, что на создание реестра потребуется время. "Закон не будет распространяться на весенние повестки. Согласно закона необходимо создать единый реестр повесток, а его так быстро не создать. Предусматривается, что электронное вручение повесток - дополнительная процедура. Уведомляют и письменно, и электронным образом. А если не удалось вручить каким-то из этих способов, то в течение семи дней вывешивается в едином реестре повесток. И с этого момента человек считается уведомленным о повестке", - пояснила она.

Отсутствие личного кабинета на портале Госуслуг и вообще интернета у призывника не имеет значения, так как создается единая база воинского учёта, считает адвокат."Повестка будет вывешена на всеобщее обозрение. В этом и суть этого закона. Подразумевается, что будет несколько способов вручения повестки: лично через адрес прописки или работодателя; электронным образом; и наконец, вывешивается на всеобщее обозрение", - сказала Агальцова корреспонденту "Кавказского узла"

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