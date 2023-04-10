Контрактник из Волгограда столкнулся с угрозами на фоне тяжбы о лечении

10 апреля 2023, 17:22

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Командование воинской части пригрозило уголовным делом контрактнику из Волгограда, который через суд добивается повторного прохождения врачебной комиссии, рассказала супруга военнослужащего. Врачи нашли у контрактника неврологическое заболевание, сообщила защита.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта в Волгоградском гарнизонном военном суде прошло собеседование по административному иску контрактника Алексея, требующего приостановить решение о его призыве на службу до повторного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Суд дважды откладывал заседания, а отпуск волгоградца заканчивается, и его могут снова отправить на Украину, сообщила защита.

2 марта супруга 46-летнего участника военной операции Алексея подала в Волгоградский гарнизонный военный суд иск с требованием его увольнения со службы и обеспечения ему психиатрического лечения. Военные врачи, обследовавшие контрактника, признали его годным к службе, а гражданские врачи указали, что ему необходимо лечение.

Сегодня супруга Алексея Анна сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что заместитель командира воинской части, в которой служит Алексей, позвонил ей из Камышина и пригрозил уголовным делом в отношении ее мужа за самовольное оставление части.

"Муж сейчас дома. Но должен быть в части с 3 апреля. Я сказала замкомандира, что у нас сейчас идет суд. Но он сказал, что Алексей все равно должен быть в части. Когда я была в прокуратуре, прокурор сказал, что в часть нельзя ни в коем случае, так как его отправят (в зону СВО). И из Камышина в военный суд мотаться очень тяжело", - сказала женщина.

По ее словам, сейчас Алексей находится на амбулаторном лечении, последний диагноз ему поставил врач-невролог, назначил уколы и дал направление в психиатрическую клинику. "Но там мы уже были. Там (в гражданской клинике) рекомендовали нам обратиться в военный госпиталь. В камышинской части врача-психиатра нет. Должность психолога тоже вакантна. Алексея осмотрел психолог войсковой части в Волгограде. Она выдала заключение, что Алексей не годен к ношению оружия, он не соответствует требованиям кандидата на военную службу по контракту, не допущен к несению службы с оружием и выполнению спецзадач, в том числе и в зоне СВО", - рассказала Анна.

Женщина пожаловалась, что ее муж «никак не может получить окончательный диагноз психиатра», а гражданские психиатры выдали документ «консультативного осмотра». "Но в суд нужен окончательный диагноз. Мне нужно мужа вылечить. Все неврологи и психиатры видят, что он болен, но не хотят поставить точку. Его суицидальные наклонности они видят, но почему-то всё сводят на алкоголизацию, хотя он не алкоголик. Он еле разговаривает, еле ходит. За прошедший месяц состояние его ухудшилось – усилилась депрессия, душевное состояние плачевное. Невролог считает, что все это последствия тяжелой контузии", - сказала она.

Алексей проходил срочную службу в Чечне в 1995-1996 годах, имеет удостоверение участника боевых действий. После службы он страдал психическими расстройствами, утверждает его жена. 29 июня 2022 года он заключил трехмесячный контракт с Минобороны и спустя неделю был отправлен в Херсонскую область. По словам жены, Алексей не проходил военно-врачебную комиссию при заключении контракта, срок окончания которого официально истек 29 сентября 2022 года. В октябре, когда у Алексея начали отниматься ноги, командование части направило его на лечение в херсонский госпиталь, там у контрактника диагностировали межпозвоночную грыжу. После этого мужчина был отправлен в отпуск.

По словам Анны, 3 апреля она написала жалобу в военные следственные органы и потребовала наказать сотрудников госпиталя, которые "не хотят лечить" ее мужа. Аналогичную жалобу она написала на психиатра военной поликлиники. "Который также не готов лечить моего мужа, пишет, что надо выполнять рекомендации госпиталя, а госпиталь рекомендует наблюдаться у психиатра и психолога войсковой части. В воинской части нас опять в поликлинику направляют, так как у них нет психиатра. И так по кругу", - сказала она.

На заседаниях суда по иску Алексея были опрошены его супруга и врачи, которые проводили ВВК, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель истца, руководитель правозащитной организации "Справедливость" Ольга Мироедова.

По словам Мироедовой, у ее подзащитного выявилось новое неврологическое заболевание – необратимое поражение головного мозга, «которое является основанием для перевода Алексея в группу «Д», группу непригодности к воинской службе». "Ставим вопрос о проведении дополнительной ВВК, чтобы закрепить этот диагноз, так как изначально во время ВВК не проводилась магнитно-резонансная томография головного мозга", - сообщила Ольга Мироедова.

Следующее заседание военного суда по иску Алексея назначено на 15 мск 12 апреля. Ольга Мироедова предположила, что на нем судья огласит свое решение. "Но перспективы не очень хорошие", - отметила она.

По поводу возможного возбуждения уголовного дела за самовольное оставление Алексеем части Ольга Мироедова сообщила, что уведомила командование части о том, что идет судебное разбирательство об объявлении ВВК. "Они могут говорить все что угодно. У них (имеются) документы, что Алексей годен к воинской службе, поэтому, когда он там появится, его сразу отправят в зону СВО. Зачем он им нужен в таком тяжелом состоянии, непонятно", - сказала правозащитница.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Алексея, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что дело может быть возбуждено по части 3.1 статьи 337 УК РФ "Самовольное оставление части свыше 10 суток, но не более месяца, совершенное в условиях военной спецоперации", которая предусматривает до семи лет лишения свободы. "Я бы посоветовал Алексею не рисковать и все же отправиться в воинскую часть, пока не завели уголовное дело", - сказал юрист.

Напомним, ранее Сергей Иващенко пояснил "Кавказскому узлу", что максимальный срок воинской службы по контракту, согласно постановлению правительства России от 18 июля 1994 года, равен двум годам. Однако по указу президента от 21 сентября 2022 года контракты о прохождении военной службы продлеваются до окончания периода частичной мобилизации.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. После этого жители юга России, в том числе Волгоградской области, неоднократно заявляли о неправомерной, по их мнению, мобилизации мужчин, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем либо бронь от мобилизации.

28 октября министр обороны отчитался о завершении мобилизации, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

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