Затягивание дела о лечении волгоградского контрактника обеспокоило защиту

24 марта 2023, 14:58

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Военный суд в Волгограде дважды откладывал заседания по иску контрактника, требующего повторного прохождения военно-врачебной комиссии, а отпуск волгоградца заканчивается, и его могут снова отправить на Украину, сообщила сегодня защита.

Как писал "Кавказский узел", 2 марта супруга 46-летнего участника военной операции Алексея подала в Волгоградский гарнизонный военный суд иск с требованием его увольнения со службы и обеспечения ему психиатрического лечения. Военные врачи, обследовавшие контрактника, признали его годным к службе, а гражданские врачи указали, что ему необходимо лечение.

Алексей проходил срочную службу в Чечне в 1995-1996 годах, имеет удостоверение участника боевых действий. После службы он страдал психическими расстройствами, утверждает его жена Анна. 29 июня 2022 года он заключил трехмесячный контракт с Минобороны и спустя неделю был отправлен в Херсонскую область. По словам жены, Алексей не проходил военно-врачебную комиссию (ВВК) при заключении контракта, срок окончания которого официально истек 29 сентября 2022 года. В октябре, когда у Алексея начали отниматься ноги, командование части направило его на лечение в херсонский госпиталь, там у контрактника диагностировали межпозвоночную грыжу. После этого мужчина был отправлен в отпуск. "В воинской части и в госпитале не замечают у моего мужа проблем со здоровьем. Они упорно хотят направить его в зону СВО, да и он сам туда хочет поскорее отбыть", - рассказала Анна "Кавказскому узлу".

Сегодня в Волгоградском гарнизонном военном суде прошло очередное собеседование по административному иску Алексея, требующего приостановить решение призывной комиссии и военкомата о прохождении военной службы и участия в военной операции. Также истец просит суд признать незаконным заключение ВВК о его годности к военной службе и обязать соответствующие органы провести повторную ВВК, «поставив вопрос о комиссовании», в связи с имеющимися у него опасными, в том числе психическими, заболеваниями.

Ранее слушания дважды откладывались, поскольку в суде теряются квитанции об уплате госпошлины, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель истца, руководитель правозащитной организации "Справедливость" Ольга Мироедова.

"Они потеряли нашу квитанцию о госпошлине. Мы ее оплачивали. Дважды писали ходатайство о ее приобщении. Поэтому процесс затягивается. А нужно спешить, так как отпуск у Алексея заканчивается скоро. 2 апреля он должен быть уже в части в Камышине. А оттуда его могут направить в зону военной операции", - сказала она.

В 12.40 мск судебное собеседование по иску Алексея закончилось, секретарь сообщила, что обе утерянные квитанции судом получены. Судья назначил слушания на 15 мск 31 марта, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший в суде.

До начала судебного собеседования корреспондент «Кавказского узла» пообщался с Алексеем и его супругой. Алексей сильно заикался во время разговора, поэтому на вопросы отвечала его жена Анна. Она пояснила, что супруг встал на учет в Калаче-на-Дону.

"Потому что здесь, в Волгограде, его не брали по медицинским показателям: из-за спинной грыжи и других заболеваний. Там, в Калаче, взяли, так как там он о своих заболеваниях не рассказывал", - сказала она.

По словам Анны, она ездила в Камышин, в воинскую часть, в которую командирован ее муж, и попросила командование продлить отпуск Алексею из-за проблем со здоровьем. Командир части предоставил отпуск на 20 суток, этот срок истекает 2 апреля. 28 марта Алексей пройдет обследование у «внештатного психиатра», сообщила женщина. "Его лечить, получается, не хотят. Военные врачи признают его здоровым, а гражданские врачи не имеют права его лечить", - пожаловалась она.

Получить комментарий независимого психиатра корреспонденту "Кавказского узла" не удалось: ни один из опрошенных врачей не согласился высказаться по делу, связанному с контрактниками, проходящими службу в зоне военной операции.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. После этого жители юга России, в том числе Волгоградской области, неоднократно заявляли о неправомерной, по их мнению, мобилизации мужчин, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем либо бронь от мобилизации.

Напомним, ранее юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом контрактника Алексея, пояснил "Кавказскому узлу", что максимальный срок воинской службы по контракту, согласно постановлению правительства России от 18 июля 1994 года, равен двум годам. Однако по указу президента от 21 сентября 2022 года, контракты о прохождении военной службы продлеваются до окончания периода частичной мобилизации.

Президентский указ предусматривает исключения из правила "бессрочности службы" для контрактников, которых комиссия признает негодным к воинской службе по состоянию здоровья, добавил юрист.

Отметим, что "Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

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