Жена волгоградского контрактника добивается его лечения через суд

03 марта 2023, 03:41

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Супруга участника военной операции обратилась в Волгоградский гарнизонный военный суд, требуя уволить мужа со службы и обеспечить ему психиатрическое лечение. Военные врачи, обследовавшие контрактника, признали его годным к службе, а гражданские врачи настаивают, что ему необходимо лечение.

46-летний отец двоих детей Алексей служил срочную службу в Чечне в 1995-1996 годах, имеет удостоверение участника боевых действий. После службы в армии работал шпалоукладчиком на железной дороге. По словам жены Анны, ее супруг после службы страдал психическими расстройствами - он утверждал, что видит силуэты погибших на войне товарищей, однако к врачам, несмотря на периодические обострения, не обращался. Во время одного из обострений заболевания в 2018 году он предпринял попытку самоубийства.

29 июня 2022 года он заключил трехмесячный контракт с Минобороны и спустя неделю был отправлен в Херсонскую область. Как отмечает супруга, Алексей не проходил военно-врачебную комиссию при заключении контракта, срок окончания которого официально истек 29 сентября 2022 года. Фактически он находился в зоне военных действий около полугода.

Анна сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что ее муж прибыл домой 1 декабря 2022 года в двухнедельный отпуск «с острым психическим расстройством». Женщина отметила, что военный билет у ее супруга не запрашивали - он остался дома, когда Алексей отправился на Украину. «Мы были поражены, не понятно, как такое возможно. В военном билете есть информация, что он участвовал в боевых действиях в Чечне, а про СВО информации не будет что ли?», - возмутилась супруга контрактника. Копии записей в военном билете Алексея имеются в распоряжении «Кавказского узла».

По словам Анны, на Украине ее муж сначала служил наводчиком в минометной команде, но после ухудшения зрения был переведен на должность повара части. Во время боев Алексей получил тяжелую контузию, но документальных подтверждений этому нет. «Он стал сильно заикаться после этого. И вот вместо того, чтобы его лечить, они [командование части] выкидывают его в отпуск», - пояснила она.

В октябре, когда у Алексея начали отниматься ноги, командование части направило его на лечение в херсонский госпиталь, там у контрактника диагностировали межпозвоночную грыжу. «Приехал домой в отпуск, на третий день вижу, что ему все хуже и хуже. Психическое состояние стало ухудшаться. Все время был тревожен, напряжен, раздражен, подавлен, плаксив. По ночам не спит, жалуется на шумы в голове, видит вспышки. Говорит, что ему угрожает опасность, часто испытывает страх и тревогу», - рассказала Анна.

По словам женщины, ее муж проявляет агрессию – бьет посуду, угрожает ей расправой, нередко проявляет суицидальные намерения. «Рвется все время к своим боевым товарищам», - добавила она.

Женщина обратилась за помощью к гражданским психиатрам. Специалист одной из гражданских клиник 6 декабря заявил Анне, что ее мужу нужна срочная госпитализация в связи с обострением заболевания. Алексея на "скорой" отвезли в психиатрическую клинику в Дзержинском районе, но при госпитализации главврач узнал, что мужчина является контрактником, поэтому его перевезли в военный госпиталь.

«Там врач взяла документы и отправилась к командиру решать что делать, Алексея даже не осматривала. 40 минут ее ждали, потом она спускается и говорит: «В госпитализации он не нуждается». Гражданские психиатры говорят, что он болен, а в госпитале болезни не видят. Отправили в военную поликлинику, там с большой неохотой нас принял психиатр, позвонил командиру, после чего говорит мужу: «Что косишь?». Сказал, что выпишет ему таблетки и 16 декабря являйся в часть. Я его спросила, готов ли он отвечать за последствия своего решения. Он [психиатр] мне грубо приказал уходить и документ отказа не хотел давать. После того, как я сказала, что вызову полицию, он мне швырнул отказ. Минобороны лечить его не хочет», - рассказала супруга контрактника.

14 декабря психическое состояние Алексея снова обострилось и бригада скорой помощи отвезла его в гражданскую клинику, где военного «усиленно лечили» две недели. По словам супруги, у Алексея были приступы: «он кидал гранаты, искал берцы, отражал атаки противника», в связи с чем к нему даже применяли принудительную фиксацию. 28 декабря Алексею провели МРТ-исследование в областной больнице и в тот же день его переправили на лечение в госпиталь.

«В госпитале его не лечили вообще. У него там были ужасные головные боли, голоса в голове. Мне ничего не говорили врачи о лечении, он сказал, что его не лечили совсем. 1 марта его выписали из госпиталя», - рассказала Анна.

Врач сообщила женщине, что военно-врачебную комиссию Алексей будет «проходить сам», но потом комиссию провели заочно в том же госпитале, признав его годным к воинской службе с категорией «Б» (с незначительными ограничениями - прим. «Кавказского узла»). При этом согласно эпикризу из гражданской клиники, который есть в распоряжении редакции, у Алексея есть сразу несколько серьезных заболеваний, в том числе в стадии обострения.

«Сейчас Алексей дома. У него температура, отказывает нога, проблемы со спиной. По межпозвоночной грыже на основе МРТ [гражданский] врач сказал, что таблетки ему не помогут. Нужна срочная операция, иначе у него откажут ноги. В госпитале травматолог и нейрохирург сказали, что грыжа ему не мешает служить», - сказала Анна.

В декабре 2022 года глава правозащитной организации «Справедливость» Ольга Мироедова обратилась в городскую и окружную военные прокуратуры, сообщив, что «в связи с имеющимися обострениями и ухудшении здоровья [Алексея], военнослужащий подлежит немедленному проведению ВВК и комиссованию, так как не годен для продолжения военной службы».

«По ранее направленным устным и письменным обращениям военнослужащего и его близких в адрес руководителей военной части никаких мер не принято. Жизнь и здоровье военнослужащего находится в опасности, при этом сам он не в силах продолжить военную службу, нуждается в госпитализации, срочном лечении», - сообщила Мироедова в запросе. Военная прокуратура в ответ на запрос сообщила, что документального подтверждения заболеваний у Алексея нет, поэтому мер прокурорского реагирования не последует.

«Для получения направления на госпитализацию [Алексея] необходимо обратиться к командиру войсковой части», - говорится в ответе военной прокуратуры (есть в распоряжении редакции).

«А в воинской части и в госпитале не замечают у моего мужа проблем со здоровьем. Они упорно хотят направить его в зону СВО, да и он сам туда хочет поскорее отбыть. Но я ему говорю, что он со своими болячками только обузой станет своим однополчанам, он соглашается со мной», - сказала Анна. 2 марта она зарегистрировала в канцелярии Волгоградского гарнизонного военного суда иск с требованием провести военно-врачебную комиссию и полноценное лечение для супруга.

На время действия указа о частичной мобилизации, изданного президентом РФ 21 сентября 2022 года, все воинские контракты, заключенные гражданами, продлеваются до окончания периода частичной мобилизации, отметил юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом. Вместе с тем президентский указ предусматривает исключения из правила «бессрочности службы» для контрактников, которых комиссия признает негодным к воинской службе по состоянию здоровья, указал он.

«Супруга Алексея поступила правильно, подав иск в гарнизонный суд с требованием о проведении ВВК для ее мужа. Суд, скорее всего, затребует из воинской части, где служит Алексей, его личное дело и документальные подтверждения его службы в зоне СВО. Надеюсь, воинская часть предоставит и информацию о травмах, полученных Алексеем во время боев», - сказал Иващенко «Кавказского узла».

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