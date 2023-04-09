Многодетный отец из Дербента оспорил решение о своей мобилизации

09 апреля 2023, 16:48

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Житель Дербента Рамаз Магомедов потребовал отменить решение о своей мобилизации и отправке в зону военной операции, указав, что ему как отцу трех несовершеннолетних детей положена отсрочка. Дело должен рассматривать военный суд, решил судья.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. После этого жители регионов СКФО и ЮФО неоднократно заявляли о неправомерной, по их мнению, мобилизации мужчин, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем либо бронь от мобилизации.

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Мобилизованный житель Дербента Рамаз Магомедов оспорил в суде свой призыв в армию, указав, что является многодетным отцом, а Генштаб Вооруженных сил ранее заявлял о положенной таким резервистам отсрочке, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

В иске Магомедов указал, что воспитывает трех детей младше 16 лет, однако в ноябре 2022 года был мобилизован и направлен в зону военной операции. К моменту рассмотрения иска 30 марта он находился в Запорожской области.

Представитель военкомата заявил, что Магомедов признан годным к военной службе, а его призыв проводился в соответствии с законом. Суд отказался рассматривать иск, указав, что как военнослужащий Магомедов должен обращаться в гарнизонный суд, пишет издание.

Решение о передаче дела по подсудности в другой суд размещено в карточке дела Рамаза Магомедова, опубликованной на сайте Дербентского горсуда. В документе указано, что Магомедов обратился с иском к мобилизационной призывной комиссии и военному комиссариату, попросив признать незаконным и отменить протоколы заседания призывной комиссии и обязать ее пересмотреть решение о его призыве на военную службу.

Истец указал, что у него на иждивении трое детей в возрасте до 16 лет. Сам он на заседание не явился, пояснив, что "находится в зоне СВО". Адвокат, представляющий интересы Магомедова, также просил рассмотреть дело без его участия.

Административный ответчик - военный комиссар - тоже не явился в суд, но представил свои возражения, указав, что против удовлетворения иска, так как "мероприятия по мобилизации в военном комиссариате проводились строго в соответствии с Федеральным законом РФ № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ»".

Суд решил передать дело "по подсудности для рассмотрения по существу в Махачкалинский гарнизонный военный суд", указано в определении суда.

На сайте гарнизонного военного суда, по состоянию на 16.36 мск, нет информации о поступлении дела Рамаза Магомедова.

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