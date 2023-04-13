Принятие Госдумой закона об электронных повестках не вызвало очередей на "Верхнем Ларсе"

13 апреля 2023, 15:46

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Очереди желающих выехать из России не увеличились на границе с Грузией после принятия Госдумой закона, разрешающего вручение повесток в электронной форме, следует из публикаций в Telegram. Пробки перед пунктом пропуска связаны лишь со сложностями проезда в Россию машин с иностранными и транзитными номерами, сообщили пользователи.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля Госдума приняли закон о цифровизации воинского учета, который изменяет систему вручения повесток и вводит меры обеспечения явки, в том числе запрет на выезд из страны. Так, закон предусматривает дублирование бумажных повесток в электронной форме. Они будут, в частности, рассылаться через портал Госуслуг, при этом повестка в электронной форме считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете в "Госуслугах". Новый закон создаст сложности для выехавших за рубеж россиян, указали правозащитники.

После объявления частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года длинная очередь автомобилей выстроилась к КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией. Спустя несколько дней на границе были созданы пункты вручения повесток. По данным на 13 ноября 2022 года, границу Грузии пересекли более 700 тысяч россиян, примерно 100 тысяч из них остались, остальные уехали в другие страны, заявила президент Грузии.

Новый закон не привел к увеличению числа желающих выехать из России через "Верхний Ларс", следует из публикаций в Telegram-чате "Верхний Ларс. Чат волонтёров Осетии", насчитывающий 1333 участника.

После 24 марта в этом чате опубликована лишь переписка между двумя пользователями, которые обменялись сообщениями вечером 11 апреля и в ночь на 12 апреля. Пользователь Inna поинтересовалась, как долго приходится ждать проезда через границу летом. Пользователь Тимур Хубаев ответил, что ездит часто, но больше часа никогда не стоял в очереди. Пользователь Inna уточнила, ездит ли собеседник на личном транспорте, на что Тимур Хубаев ответил положительно.

В телеграм-канале "Граница Грузии" (67,5 тысячи подписчиков), в котором освещается обстановка на "Верхнем Ларсе", с 11 апреля также нет публикаций о наплыве желающих покинуть Россию.

Большинство сообщений, размещенных после 11 апреля в этом телеграм-канале, посвящены ситуации, связанной с тем, что из-за сбоя в работе компьютерных программ таможни на российском КПП с утра 10 апреля не пропускали в Россию машины с иностранными и транзитными номерами. "С выездом из РФ никаких проблем нет. Авто на российских номерах проезжают в обе стороны", - говорится в сообщении, размещенном вечером 11 апреля.

Сегодня администраторы телеграм-канала сообщили, что "вчера ситуация частично разрешилась". "Начали пропускать авто на иностранных номерах, но транзиты до сих пор стоят и ждут", - говорится в публикации.

Также сегодня там приведена информация от подписчика о том, что сегодня в 10 мск "люди начинают перекрывать дорогу к КПП на транзитных номерах". "Народ начинает нервничать. Ни одна машина на транзитах не заехала. Люди начинают перекрывать дорогу к КПП на транзитных номерах. Собралось много народу. Сотрудник попросил дать ему 30 минут для выяснений дальнейших действий", - приводятся в публикации слова подписчика.

Рассмотрение закона состоялось 12 апреля на заседании Совета Федерации, говорится в публикации на сайте Госдумы "Закон одобрен (дата направления президенту Российской Федерации - 12.04.2023; дата направления уведомления в Государственную думу - 12.04.2023)", - отмечается в публикации. Далее, согласно записи в системе обеспечания законодательной деятельности, одобренный закон должен быть рассмотрен президентом, а затем опубликован.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".

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