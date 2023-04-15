15 апреля 2023, 12:07

Житель Ростовской области обвинен в дискредитации военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики составили на жителя Матвеево-Курганского района Ростовской области Артема Никульникова протокол о дискредитации военных. Дело передано в суд.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На жителя Матвеево-Курганского района в Ростовской области Артема Никульникова сотрудники правоохранительных органов составил протокол о дискредитации военных, сообщили 14 апреля "Кавказ. Реалии"*.

Издание не привело деталей по делу и не уточнило за что именно на Никульникова составлен протокол. Отмечается, что дело передано в суд.

В карточке на сайте Матвеево-Курганского районного суда уточняется, что Никульникову вменяется часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Артема Никульникова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 1 апреля стало известно, что суд в Волгодонском районе Ростовской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Андрея Фоменко, признав, что опубликованное им в соцсети пацифистское высказывание дискредитировало российских военных.

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Примечание:

"Число погибших на Украине уроженцев юга России достигло 1500", "Ростовский аспирант доказал в суде незаконность своей мобилизации", "Восемь военных из Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 апреля 2023, 11:14

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