Житель Ростовской области обвинен в дискредитации военных

15 апреля 2023, 12:07

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Силовики составили на жителя Матвеево-Курганского района Ростовской области Артема Никульникова протокол о дискредитации военных. Дело передано в суд.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На жителя Матвеево-Курганского района в Ростовской области Артема Никульникова сотрудники правоохранительных органов составил протокол о дискредитации военных, сообщили 14 апреля "Кавказ. Реалии"*.

Издание не привело деталей по делу и не уточнило за что именно на Никульникова составлен протокол. Отмечается, что дело передано в суд.

В карточке на сайте Матвеево-Курганского районного суда уточняется, что Никульникову вменяется часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Артема Никульникова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 1 апреля стало известно, что суд в Волгодонском районе Ростовской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Андрея Фоменко, признав, что опубликованное им в соцсети пацифистское высказывание дискредитировало российских военных.

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