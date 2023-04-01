Житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию военных

01 апреля 2023, 12:32

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Суд в Волгодонском районе Ростовской области оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Андрея Фоменко, признав, что опубликованное им в соцсети пацифистское высказывание дискредитировало российских военных.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 марта стало известно, что силовики составили протокол о дискредитации российских военных на жителя Волгодонского района Андрея Фоменко.

Волгодонской районный суд Ростовской области оштрафовал по статье о дискредитации военных Андрея Фоменко, сообщили 31 марта "Кавказ. Реалии"*. Издание при этом не привело подробностей по делу и не указало сумму штрафа.

На сайте Волгодонского районного суда уточняется, что Фоменко оштрафован по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

По версии следствия, силовики обнаружили на личной странице Фоменко в соцсети "Одноклассники" изображение с пацифистским высказыванием. На суде житель Волгодонского района свою вину не признал. Фоменко оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.

Комментариев от Андрея Фоменко или его представителей не поступало.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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