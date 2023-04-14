Уклонение от армии обошлось жителю Ставрополья в 80 тысяч рублей

14 апреля 2023, 13:27

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Буденновский городской суд признал жителя Ставрополья виновным в уклонении от призыва на военную службу и оштрафовал на 80 тысяч рублей.

Судом установлено, что житель Ставрополья, достигший 18-летнего возраста и состоящий на воинском учете, неоднократно лично под расписку получал повестки о необходимости явки в военный комиссариат. Однако он игнорировал это требование, не имея законных оснований для освобождения от службы. В связи с этим было возбуждено дело ч. 1 ст. 328 УК России (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы), сообщила пресс-служба судов Ставропольского края.

Суд пришел к выводу, что житель Ставрополья нарушил требования ст. 59 Конституции РФ, "в соответствии которой защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ", и оштрафовал его на 80 тысяч рублей, говорится в сообщении, опубликованном сегодня в телеграм-канале судов Ставропольского края.

Суд на Ставрополье приговорил военнослужащего Даниила Писцова к пяти годам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части после призыва по мобилизации.

"Кавказский узел" ранее писал, что в марте суд на Ставрополье приговорил военнослужащего Даниила Писцова к пяти годам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части после призыва по мобилизации.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил мобилизацию. 28 октября министр обороны отчитался о ее завершении, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента.

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