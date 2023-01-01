Чеченский контрактник осужден за оставление части

01 января 2023, 03:29

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Суд в Грозном назначил служащему в мотострелковом батальоне контрактнику Курашу Герееву полгода условного срока за оставление части на четыре месяца.

Как сообщал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке на Украину групп добровольцев, в том числе из других регионов России, 19 ноября глава Чечни заявил, что добровольцы "уже стали основной движущей силой специальной военной операции". С начала военной операции на Украине побывало более двадцати тысяч чеченских бойцов, девять тысяч сейчас находятся там, заявил 15 ноября председатель парламента Чечни Магомед Даудов. 29 декабря Кадыров заявил, что все участники специальной военной операции из Чечни, в том числе и сотрудники силовых структур, отправились на нее добровольно.

Кураш Гереев покинул ее в мае текущего года. При построении 11 мая батальона Гереев отсутствовал, его поиски к результатам не привели. В часть он вернулся самостоятельно только 24 сентября, со ссылкой на материалы дела сообщило 31 декабря "Кавказ.Реалии"*.

Дело поступило в суд 7 ноября, говорится в картотеке дела на сайте гарнизонного военного суда Грозного.

Сам военнослужащий в суде заявил, что "уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств для неисполнения им обязанностей военной службы у него не имелось". Суд принял во внимание то, что Гереев к уголовной ответственности привлекается впервые, добровольно прекратил незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений, является ветераном боевых действий, награжден государственной наградой, вину признал и раскаялся в содеянном, говорится в решении суда.

В приговоре не сообщается, связано ли самовольное оставление части с нежеланием Гереева отправляться на Украину.

Отметим, что согласно статье 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы" при оставлении части на срок более одного месяца максимальное наказание составляет до пяти лет лишения свободы.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев сообщил в мае "Кавказскому узлу", что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. Кутаев добавил, что в случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с давлением. "На тех, кто откажется ехать на Украину, будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы", – перечислил он.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.