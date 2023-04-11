Переселенке из Карабаха грозит срок за брошенный в Пашиняна зонт

11 апреля 2023, 03:34

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Полицейские задержали женщину, которая бросила зонт в сторону Никола Пашиняна во время его поездки в Вайоцдзорскую область. Уголовная статья, которую вменяют переселенке, предусматривает до пяти лет заключения.

Как писал "Кавказский узел", большинство семей, вынужденно покинувших Бердзор, переехали в Армению и поселились на съемных квартирах. В Нагорном Карабахе к концу августа 2022 года остались только четыре семьи из Бердзора, их карабахские власти разместили. Суммы жилищных сертификатов, которые власти выделили переселенцам из Бердзора в Ереване, на покупку нового жилья не хватает.

В Бердзоре (азербайджанское название – Лачин) после войны 2020 года жили 50 семей, а в общинах Ахавно (азербайджанское название – Забух) и Сусе совокупно насчитывалось до 70 семей, рассказал ранее "Кавказскому узлу" мэр Бердзора Нарек Алексанян. К вечеру 20 августа в Бердзоре и Ахавно оставались несколько семей. 26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус. 28 августа стало известно, что там начали работу посты азербайджанской военной полиции.

47-летняя женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов после инцидента в селе Малишка Вайоцдзорской области, куда днем 10 апреля приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Когда премьер находился в центре села, к нему попыталась подойти женщина, но полицейские не подпустили ее к Пашиняну. Тогда женщина швырнула в сторону Пашиняна зонт, после чего ее задержали, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет Армении.

Статья о вмешательстве в службу государственного чиновника или политическую деятельность (44-452 часть 3 УК Армении), предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы, следует из данных правового портала Arlis.am.

По информации местных СМИ, задержанная женщина - вынужденная переселенка из Бердзора. Она снимает жилье в селе Малишка с тех пор, как потеряла свой дом, отмечает Aravot.am.

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