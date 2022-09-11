Перемещенные из Бердзора семьи получили сертификаты на приобретение жилья

11 сентября 2022, 23:00

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Государственный сертификат помощи на 10 млн драмов предоставлен 14 семьям из Бердзора, временно поселившимся в район Норк Еревана. Мэрия признала, что выделенных средств не хватает для полной оплаты нового жилья.

Как писал "Кавказский узел", большинство семей, вынужденно покинувших Бердзор, переехали в Армению и поселились на съемных квартирах. Четыре семьи, оставшиеся в Нагорном Карабахе, пока живут в гостиницах, сообщил 28 августа представитель карабахских властей.

В Бердзоре (азербайджанское название – Лачин) после войны 2020 года жили 50 семей, а в общинах Ахавно (азербайджанское название – Забух) и Сусе совокупно насчитывалось до 70 семей, рассказал ранее "Кавказскому узлу" мэр Бердзора Нарек Алексанян. К вечеру 20 августа в Бердзоре и Ахавно оставались несколько семей. 26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус. 28 августа стало известно, что там начали работу посты азербайджанской военной полиции.

Перемещенным из Бердзора 14 семьям, которые временно поселились в ереванском районе Норк, предоставлен сертификат помощи на 10 млн драмов (около 1,5 млн рублей), чтобы они покинули эти здания, сообщило 11 сентября издание NEWS.am со ссылкой на мэра Бердзора Нарека Алексаняна.

"По этой программе поддержки государство помогает переселенцам получить новую квартиру. Мы понимаем, что 10 миллионов недостаточно для покупки более-менее благоустроенной квартиры, но это поддержка государства, и государство предоставляет новые квартиры переселенным семьям в Арцахе (Нагорном Карабахе)", - сказал Нарек Алексанян, слова которого приводят "Новости Армения".

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Азербайджан получил контроль над территорией Лачинского района. Передача Бердзора под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. В июне Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги планируется завершить в этом году, а 11 августа объявило, что строительство трассы окончено. Власти Армении в августе лишь начали строительство армянского участка дороги.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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