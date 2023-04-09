Акция протеста в Лачинском коридоре. Стоп-кадр из видео на странице https://apa.az/ru/sotsium/protesty-na-doroge-xankendi-lacin-prodolzayutsya-22-i-den-foto-video-505681

09 апреля 2023, 09:27

Блокада Нагорного Карабаха продолжается 119-е сутки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Азербайджана 119-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, жителям периодически прекращается подача газа, введены талоны на продукты. 8 апреля жители Нагорного Карабаха пожаловались на препятствия в возвращении домой из Армении.

Заблокировав отрезок дороги под городом Шуши (азербайджанское название – Шуша, – прим. "Кавказского узла") жители Азербайджана перекрыли не только дорогу из Армении в Нагорный Карабах, но и закрыли доступ к нескольким селам Шушинского района из Степанакерта, отметил карабахский блогер Давил Симонян. "Это села Хин Шен, Мец Шен, Ехцаох, Таси Верст, Лисагор и Канач Тала. Сейчас в этих селах все работы приостановлены", – написал он 7 апреля в заметке "Блокада в блокаде и день материнства и красоты" в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передало сегодня агентство АПА.

 Акция протеста длится 119-е сутки, уточнил сегодня Report.az.

Напомним, 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору, но жители Азербайджана, блокирующие трассу, продолжают пропускать по ней только машины миротворцев и Красного Креста.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Примечание:

"Азербайджанские пикетчики заявили о готовности продолжать блокаду Нагорного Карабаха", "Власти отчитались о многотысячном митинге в Степанакерте", "Миротворцы отказались дать активистам гарантии безопасного проезда по Лачинскому коридору".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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