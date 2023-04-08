Оппозиция раскритиковала приостановку аккредитации журналистов в парламенте Грузии

08 апреля 2023, 01:48

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Приостановку аккредитации журналистов оппозиционных телеканалов "Формула ТВ", "Пирвели" и "Мтавари Архи" в парламенте Грузии оппозиционные депутаты назвали опасным прецедентом, доказывающим, что свобода слова в стране под угрозой, а представители НПО призвали прекратить давление на критически настроенные средства массовой информации.

Парламент Грузии на месяц приостановил аккредитацию журналистов и операторов телеканалов "Формула ТВ", "ТВ Пирвели" и "Мтавари Архи". Аккредитация журналистов была приостановлена после интервью с депутатом "Грузинской мечты" Элисо Болквадзе.

В связи с этим оппозиционные депутаты 7 апреля провели в парламенте брифинг.

Независимый депутат Хатия Деканоидзе заявила, что приостановке аккредитации оппозиционных телеканалов означает, что в Грузии ограничивается свобода слова. «Я хотел бы еще раз разъяснить общественности, насколько опасный факт произошел в парламенте Грузии - представительном органе, который должен быть действительно образцом для демократии. В частности, несколько дней назад в парламенте Грузии задавались критические вопросы члену "Грузинской мечты". После этого была приостановлена журналистом «ТВ Формулы». А после того, как вчера был задан критический вопрос представителю большинства, аккредитация была приостановлена для журналистов телеканала «Мтавари Архи» и телеканала «Пирвели». Это очень опасное решение, парламент Грузии практически превратился в закрытое учреждение. Я уже не говорю о том, что депутаты "Грузинской мечты" не идут в критически настроенные СМИ», - заявила она в эфире "Мтавари архи".

Депутат от партии "Лело" Анна Нацвлишвили потребовала немедленно отменить приостановку аккредитации.

Неправительственная организация "Коалиция по защите прав СМИ" осудила решение парламента. НПО опубликовала заявление, в котором назвала приостановку аккредитации "карательным решением", особенно в свете поляризации медиа-среды.

«Медийная среда в стране находится в крайне тяжелом положении. Критические СМИ становятся объектом политически мотивированных, физических нападок, угроз, дезинформации или незаконного прослушивания. Правительство бойкотирует критически настроенные СМИ и лишает общественность возможности услышать разные мнения и позиции», - говорится в заявлении.

"Коалиция по адвокации СМИ" также призвала парламент Грузии срочно восстановить аккредитацию сотрудников телекомпаний и прекратить устанавливать "новые, порочные практики дополнительного давления на критические СМИ".

Спикер парламента Шалва Папуашвили ответил на критику. Он призвал журналистов ознакомиться с правилами, которые недавно принял парламент.

«Речь идет о том, чтобы не подвергать преследованиям респондентов. Если респондент не желает проходить интервью, это интервью должно быть прекращено. Главное, что нельзя гоняться за человеком. Я вижу, что есть проблема, хотя я лично разъяснил эти правила всем журналистам. Нужно выделить две минуты, взять эти правила и прочитать, просто прочитать", - сказал он.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале марта журналисты оппозиционных изданий жаловались, что силовики препятствовали им освещать акции протеста против принятия в Грузии законопроекта об иноагентах.

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