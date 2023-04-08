08 апреля 2023, 01:48

Оппозиция раскритиковала приостановку аккредитации журналистов в парламенте Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Приостановку аккредитации журналистов оппозиционных телеканалов "Формула ТВ", "Пирвели" и "Мтавари Архи" в парламенте Грузии оппозиционные депутаты назвали опасным прецедентом, доказывающим, что свобода слова в стране под угрозой, а представители НПО призвали прекратить давление на критически настроенные средства массовой информации.

Парламент Грузии на месяц приостановил аккредитацию журналистов и операторов телеканалов "Формула ТВ", "ТВ Пирвели" и "Мтавари Архи". Аккредитация журналистов была приостановлена после интервью с депутатом "Грузинской мечты" Элисо Болквадзе.

В связи с этим оппозиционные депутаты 7 апреля провели в парламенте брифинг.

Независимый депутат Хатия Деканоидзе заявила, что приостановке аккредитации оппозиционных телеканалов означает, что в Грузии ограничивается свобода слова. «Я хотел бы еще раз разъяснить общественности, насколько опасный факт произошел в парламенте Грузии - представительном органе, который должен быть действительно образцом для демократии. В частности, несколько дней назад в парламенте Грузии задавались критические вопросы члену "Грузинской мечты". После этого была приостановлена журналистом «ТВ Формулы». А после того, как вчера был задан критический вопрос представителю большинства, аккредитация была приостановлена для журналистов телеканала «Мтавари Архи» и телеканала «Пирвели». Это очень опасное решение, парламент Грузии практически превратился в закрытое учреждение. Я уже не говорю о том, что депутаты "Грузинской мечты" не идут в критически настроенные СМИ», - заявила она в эфире "Мтавари архи".

Депутат от партии "Лело" Анна Нацвлишвили потребовала немедленно отменить приостановку аккредитации.

Неправительственная организация "Коалиция по защите прав СМИ" осудила решение парламента. НПО опубликовала заявление, в котором назвала приостановку аккредитации "карательным решением", особенно в свете поляризации медиа-среды.

«Медийная среда в стране находится в крайне тяжелом положении. Критические СМИ становятся объектом политически мотивированных, физических нападок, угроз, дезинформации или незаконного прослушивания. Правительство бойкотирует критически настроенные СМИ и лишает общественность возможности услышать разные мнения и позиции», - говорится в заявлении.

"Коалиция по адвокации СМИ" также призвала парламент Грузии срочно восстановить аккредитацию сотрудников телекомпаний и прекратить устанавливать "новые, порочные практики дополнительного давления на критические СМИ".

Спикер парламента Шалва Папуашвили ответил на критику. Он призвал журналистов ознакомиться с правилами, которые недавно принял парламент.

«Речь идет о том, чтобы не подвергать преследованиям респондентов. Если респондент не желает проходить интервью, это интервью должно быть прекращено. Главное, что нельзя гоняться за человеком. Я вижу, что есть проблема, хотя я лично разъяснил эти правила всем журналистам. Нужно  выделить две минуты, взять эти правила и прочитать, просто прочитать", - сказал он.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале марта журналисты оппозиционных изданий жаловались, что силовики препятствовали им освещать акции протеста против принятия в Грузии законопроекта об иноагентах.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Лидер "Гирчи" пострадал при задержании на митинге в Тбилиси", "Участницы женского марша в Тбилиси выступили против закона об иноагентах", "Активисты в Грузии выступили против закона об иноагентах".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 апреля 2023, 00:49

07 апреля 2023, 23:50

  • Политологи поспорили о мотивах отказа Армении участвовать в американских учениях

    Армения отказалась от участия в учениях Defender Europe под давлением России, заявил политолог Армен Варданян. Отказ от участия в учениях предопределен политикой армянских властей, которые обслуживают интересы России, считает политолог Андриас Гукасян. Армении приходится учитывать интересы и Запада, и России, но отказ от учений США вряд ли объясняется давлением Москвы, которая скорее заинтересована провести учения ОДКБ, отметил политобозреватель Акоп Бадалян.

07 апреля 2023, 22:53

07 апреля 2023, 21:58

07 апреля 2023, 21:02

  • Судья удалил Ахмеда Барахоева с прений по ингушскому делу

    Высказывание Ахмеда Барахоева судья счел оскорбительным и удалил его с процесса до конца прений по делу ингушских активистов. Заседания будут проходить два раза в неделю, в четверг и пятницу, заявил судья, не отреагировав на возражения подсудимых, что таким образом они будут лишены посещения бани.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи