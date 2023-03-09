Грузинские журналисты пожаловались на попытки силовиков помешать их работе

09 марта 2023, 10:29

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Журналисты трех грузинских изданий пожаловались, что во время освещения акции протеста в Тбилиси против законопроекта об иноагентах полицейские препятствовали их профессиональной деятельности и необоснованно применили к ним силу.

Как сообщал "Кавказский узел", после того, как парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект об иностранных агентах, в Тбилиси начались акции протеста. 8 марта противники законопротекта взяли в кольцо здание парламента и объявили о планах блокировать заседание, назначенное на утро 9 марта. Демонстранты провели около здания парламента минувшую ночь. Сегодня, на фоне акции протеста, власти Грузии заявили, что приняли решение отозвать из парламента законопроект об иностранных агентах.

Депутаты парламента Грузии 7 марта одобрили в первом чтении один из двух законопроектов об иностранных агентах – "О прозрачности иностранного влияния". За него проголосовали 76 депутатов, против – 13. Голосование по второму законопроекту – "О регистрации иностранных агентов" – было намечено на 9 марта.

Журналисты издания Publika.ge Александр Кешелашвили и Басти Мгалоблишвили, которые работали на месте проведения акции протеста около здания парламента в Тбилиси, заявили, что подверглись необоснованному применению силы со стороны силовиков. Сотрудники правоохранительных органов заставили их покинуть место проведения акции протеста и не разрешили осуществлять журналистскую деятельность, передала 8 марта Publika.ge, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

На видео, снятом Александром Кешелашвили, слышна слова "убрать журналистов". В это время полиция задержала участников акции протеста. Помимо Кешелашвили и Мгалоблишвили, полицейские также применили силу к журналистам телеканала "Формула", передал телеканал, репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Полицейские были довольно агрессивны, они ударили меня и ударили оператора. У нас есть кадры того, как участник акции протест подвергается физическому насилию" – сказал журналист "Формулы" Георгий Квижинадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Еще один журналист телеканала "Формула" Рати Муджири заявил, что он и оператор этого телеканала также подверглись необоснованному применению силы со стороны полиции. Ранее стало известно, что физическому насилию со стороны силовиков подвергся журналист телеканала "Общественный вещатель".

Мы обеспокоены тем, что полиция необоснованно применяет силу как к участникам акции протеста, так и к представителям СМИ, заявила правозащитная организация Freedom House.

"Мы обеспокоены протестами из-за законопроекта об иностранных агентах, и случаями необоснованного применения силы полицией Грузии. Основополагающее право на мирные собрания должно быть защищено от применения силовиками светошумовых гранат, слезоточивого газа и водометов", – привел сегодня заявление правозащитников телеканал "Мтавари архи", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

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