Сведения о психическом здоровье одного из убитых в Гудермесе вызвали споры аналитиков

04 апреля 2023, 04:43

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Психически нездорового человека можно использовать в противоправных целях, отметил Сергей Гончаров, комментируя сведения о том, что один из убитых силовиками в Гудермесе страдал психическим заболеванием. Геннадий Гудков* и Игорь Каляпин не припомнили случаев, чтобы психически больной человек состоял в вооруженном формировании, а Светлана Ганнушкина* отметила, что убитые в ходе спецоперация психически больные люди потом признавались пособниками боевиков.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 29 марта источники сообщили о нападении на пост полиции в Гудермесе и о двух убитых силовиками. Рамзан Кадыров озвучил свою версию инцидента, заявив, что силовики блокировали в частном секторе двух боевиков, которые отказались сдаться, бросили гранату и были убиты. Несколько человек опознали убитых как дядю и племянника, сообщил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Управление СКР по Чечне подтвердило сведения о родстве убитых, заявив, что это жители Гудермеса, 1963 и 1989 годов рождения. Убитых звали Руслан и Зелим, сообщили блогеры. По данным источника "Кавказского узла", один из убитых силовиками страдал психическим заболеванием, сведения о психическом расстройстве одного из убитых подтвердили авторы репортажа чеченского гостелеканала.

Психически нездоровых людей могут использовать в противоправных действиях, отметил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, комментируя данные о том, что один из убитых силовиками в Гудермесе оказался психически больным.

«То, что люди с психическими отклонениями воюют и совершают противоправные действия - этого нельзя отрицать. Психических нездоровых людей используют довольно часто. Но вопрос, в каких целях? Куда их направляют? Любого психически нездорового человека можно направить в любую сторону – как созидательную, так и разрушительную», - сказал Гончаров корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший депутат Госдумы, полковник ФСБ РФ в отставке Геннадий Гудков* признался, что не сталкивался с психически больными боевиками. «В своей практике я с такими случаями не сталкивался <...> Я сильно сомневаюсь, что психически больной человек может находиться в каком-то боевом отряде, скорее всего, своих перестреляет. В мое время подобное было бы ЧП. Но гипотетически такое возможно», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В случае ликвидации боевика сообщать о состоянии его психики постфактум силовики не спешили, отметил Гудков*. «Всегда говорили о том, что человек делал, а не в каком состоянии здоровья пребывал», - прокомментировал Гудков*.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в ее практике бывали случаи, когда убитые в ходе спецоперации психически больные люди постфактум объявлялись пособниками боевиков. Психически нездоровый человек может вести себя странно и даже агрессивно, что может вызвать опасения со стороны силовиков. «Человек может вести себя нестандартно, махать руками. К сумасшествию могут приписать и нахождение в чужом доме. Бывало, что люди исчезали, а мы знали, где человек. А потом он появляется в качестве убитого в сражении боевика», - рассказала она.

Убийство психически больного человека в ходе спецоперации обязательно должно повлечь за собой проверки соразмерности применения оружия силовиками. «Должна быть проверена ситуация, что имело место нестандартное поведение, и подтверждено, что это связано с болезнью, а не с участием в НВФ. Но такие расследования не проводятся. Обычно довольствуются показаниями ликвидировавших человека силовиков. Все принимается на веру, серьезной проверки не бывает», - сказала Ганнушкина.

Правозащитник Игорь Каляпин не припомнил случаев, когда уже убитых людей признавали психически нездоровыми. «Не много было случаев, чтобы люди с психическими заболеваниями совершали преступления. Были гражданские активисты, которых объявляли психически больными, и в отношении них применяли принудительно меры… Но так, чтобы психически больных объявляли после совершения преступления террористами - не припоминаю», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также считает, что должны проводиться проверки действий силовиков, причем независимо от того, был ли убитый психически здоровым или нет. «В любом случае, если человек убит, пусть даже полицейским в ходе спецоперации, должна проводиться проверка, в ходе которой должна даваться оценка законности действий силовика. То обстоятельство, что убитый являлся психически больным, должно быть учтено. Другое дело, что болезнь не исключает того, что он при определенных обстоятельствах может стать смертельно опасным, и полицейский, который в него стрелял, возможно, был прав. Полицейский имеет право и даже обязан подумать о своей безопасности», - сказал Каляпин.

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