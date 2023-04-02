Астраханцы призвали власти решить проблему со стихийными свалками

02 апреля 2023, 12:40

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Жительница Астрахани пожаловалась в соцсети, что власти и коммунальщики не реагируют на жалобы жителей на стихийную свалку около детсада. Комментаторы отметили, что в городе таких мусорок становится все больше. При этом одна их часть возложила вину на местных жителей и предложила ввести штрафы, а другая часть раскритиковала чиновников и призвала их решить проблему со стихийными свалками.

Как сообщал "Кавказский узел" ранее астраханцы неоднократно жаловались на стихийные свалки в городе и требовали от властей решить эту проблему. Так, еще 4 ноября 2020 года пользователи соцсети пожаловались, что на улицах Астрахани образовались мусорные свалки, которые редко убираются. Комментаторы призвали власти обратить внимание на эту проблему.

Вечером 1 апреля в паблике "Типичная Астрахань" в соцсети "ВКонтакте" была опубликована жалоба астраханки на стихийную свалку около одного из детсадов.

"Хотела бы осветить проблему и с нашим детским садом <…>. Если стоять лицом к саду, то с правой стороны будет переулок с улицы Курской до Сперовской. Вот там, сколько я себя помню, всегда стоит большой ржавый мусорный контейнер. Весь мусор из округи и гаражей тянут именно туда. Канистры из-под бензина, старое автомобильное масло, использованные покрышки и много другого мусора, от которого в жару идет настолько сильный запах, что пройти невозможно. Ранее уже поднимали вопрос по поводу этой свалки", – написала жительница Астрахани.

"Мусор, лежащий около контейнеров, коммунальщики никогда не забирают. Зачем лишний раз себя перетруждать? А как дело доходит до оплаты коммунальных услуг – пожалуйста, все по тарифам", – добавила она.

Эта запись в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 126 тысяч пользователей, на 12.00 мск 2 апреля набрала 27 отметок с реакцией пользователей и 12 комментариев.

"Да, несомненно, проблема мусора актуальна для нашего города. И людей безответственных полно, и халатных работников тоже. Если бы за это штрафовали, может, что-то и изменилось бы", – отметила Оксана Субботина.

"Ну, люди же сами мусорят в городе, а потом жалуются. Неужели вам сложно бросить пакет в бак? И так по всему городу. У нас стоит шесть баков, а мусор бросают, не доходя буквально метра два-три", – написала Елена Астрахань.

"Вы снимите хоть одного, кто дошёл до мусорного бака с мешком мусора, а потом бросил мусор рядом. Просто контейнеры вывозят редко, вот они и переполнены, а те, кто их вывозит, в жизни не поднимет мусор рядом, не царское это дело", – заявил Илья Царик.

Жалоба астрахански на стихийную свалку была также опубликована 1 апреля в паблике "Астрахань ВКонтакте", на который подписаны более 225 тысяч пользователей. На 12.00 мск 2 апреля этот пост набрал 49 отметок с реакцией пользователей и 13 комментариев.

"Вообще-то вывоз с несанкционированной свалки никем не оплачивается. Это все за бюджетный счет вывозится. И таких свалок по городу много", – отметил Алексей Мухин.

"На 3-м Интернационале тоже подобное было около магазина, бывшая "Астраханочка", нынешний "Магнит". В итоге большой бак увезли и нечего взамен не поставили", – подчеркнула Кристина Грановская.

"На Льва Толстого ликвидировали мусорные контейнеры, и теперь весь берег реки Волги в мусоре. А ближайший контейнер не соответствует нормам СанПин. Он находится на расстоянии свыше 400 метров, а должен быть не менее 100 метров. Никому дела нет, а платим как и положено за коммунальные услуги по вывозу мусора, а по факту услуга не оказывается", – пожаловалась Natasha Geleznakova.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

На 12.00 мск на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно жалоб астраханцев на стихийные свалки в городе.

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