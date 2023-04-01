Азербайджанские беженцы в День геноцида заявили о праве вернуться в Армению

01 апреля 2023, 02:24

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Траурные мероприятия в память о жертвах мартовских событий 1918 года прошли в Губинском мемориальном комплексе геноцида. 31 марта второй президент Гейдар Алиев объявил Днем геноцида как собирательную дату всех трагических событий истории азербайджанцев в XX веке, напомнили азербайджанские аналитики. На фоне траурных мероприятий беженцы из Армении заявили о праве вернуться на родину.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 марта в Азербайджане отмечается как День геноцида азербайджанцев. Согласно азербайджанской версии событий, в конце марта 1918 года вооруженные формирования армянской националистической партии "Дашнакцутюн" во главе со Степаном Шаумяном совершили при поддержке большевистского руководства Бакинского совета массовые убийства и погромы азербайджанцев. В 2018 году парламент Азербайджана призвал мировое сообщество дать оценку массовым убийствам. В 2022 году в День геноцида состоялось торжественное возложение цветов к обелиску шехидов. По словам азербайджанских историков, власти и жители страны едины в оценке произошедшего в 1918 году, нет разногласий и в научном сообществе. Российские ученые указали на политическую подоплеку в оценке событий марта 1918 года.

В декабре 2009 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Мемориального комплекса геноцида в городе Губа, где в 2007 году были обнаружены массовые захоронения жертв событий 1918 года. В январе 2009 года в центре Баку в сквере "Сахил" в ходе реконструкции был демонтирован мемориал 26 бакинским комиссарам, останки которых были перезахоронены на городском кладбище. Демонтаж вызвал активные протесты у левых партий. На "Кавказском узле" размещен материал "Трагические события марта 1918 года в Азербайджане (День геноцида)".

31 марта в городе Губа, расположенном на севере Азербайджана, состоялись траурные мероприятия у Губинского мемориального комплекса геноцида. В связи со 105-й годовщиной геноцида сотрудники комплекса работали в усиленном режиме, информируя посетителей на четырех языках - азербайджанском, английском, русском и арабском - о том, что в 1918 году в одном только Губинском уезда были убиты 16 782 человека, разрушено 122 села, в Губе сожжено 259 домов.

По данным историков, массовые убийства произошли также в Шамахе и в меньшей мере - в других города Азербайджана. Наибольшая же резня была в марте в Баку. В период с 30 марта по 3 апреля в Баку, Шамахи, Губе, Хачмазе, Лянкаране, Гаджигабуле, Сальянах, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване и других регионах Азербайджана были убиты 50 тысяч азербайджанцев. В Шамахи местные жители, собравшиеся в мечети, чтобы спастись от насилия, были сожжены.

В школах 31 марта были проведены тематические уроки, на телевидении и радио в этот не транслировались развлекательные передачи.

МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с Днем геноцида. В нем говорится о событиях тех дней, о создании Чрезвычайной следственной комиссии (ЧСК), которая расследовала преступления. "Комиссия, состоявшая из лучших юристов того времени различных национальностей, включая русских, евреев, поляков, грузин и даже армян, на основании доказательств возбудила уголовные дела в отношении 194 человек, обвиняемых в совершении различных преступлений против мирного населения. При этом были арестованы свыше 100 человек", - говорится в заявлении ведомства, которое отмечает, что уголовный процесс не был доведен до конца.

В документах Чрезвычайной следственной комиссии, созданной правительством АДР, отмечается, что в марте-апреле 1918 года в 58 азербайджанских селах Шамахинской губернии были убиты 3632 мужчин, 1771 женщина, 956 детей. Однако по подсчетам экспертов на основании архивных документов в 53 селах Шамахинской губернии были убиты 8027 азербайджанцев, 4190 из них - мужчины, 2560 - женщины, 1277 - дети. По другим источникам, в 72 селах Шамахи были убиты 7 тысяч человек, в том числе 1653 женщины и 965 детей.

"Лишь 26 марта 1998 года в указе президента Азербайджана «О геноциде азербайджанцев» была дана адекватная политическая оценка тем преступным действиям, а 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев", - отметил министерства иностранных дел, которое призвало предотвратить повторение подобных преступлений.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по фактам геноцида азербайджанцев

Пресс-секретарь общины Западного Азербайджана Улвия Зулфугар рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что с территории современной Армении были изгнаны более полумиллиона азербайджанцев, после 1991 года были убиты 216 человек. "Западный Азербайджан - историческая наша родина, там мы жили столетиями, но в прошлом веке были насильственно изгнаны. Несмотря на негативное отношение правительства Армении к нашему заявлению о намерении вернуться на Родину, мы туда обязательно вернемся", - сказала она.

В сентябре 2022 года более 200 представителей интеллигенции Азербайджана (большинство – выходцы из регионов компактного проживания азербайджанцев в Армении, которые уехали в 1988-1989 годах) опубликовали заявление о создании Гейча-Зангезурской Республики (ГЗР) на территории Армении. Гейча-Зангезурская Республика – демократическая республика с президентской системой правления. Президентом республики себя объявил проживающий в Турции председатель "Общественного объединения за возвращение в Западный Азербайджан" Ризван Талыбов. Азербайджанские аналитики, однако, скептически отнеслись к идее создания республики, сочтя ее бесперспективной.

29 марта Генеральная прокуратура Азербайджана открыла уголовное дело по фактам массовой депортации, преследований и геноцида азербайджанцев. На основании совместного обращения «Общины Западного Азербайджана», Госкомбеженцев и Госкомиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников Следственное управление Генпрокуратуры начало расследование.

По данным Государственного архива Азербайджана, до марта 1918 года в Иреванской губернии были разрушены 198 азербайджанских сел, в том числе, 32 в Иреванском уезде, 84 – в Эчмиадзинском , 7 – в Ново-Баязидском, 75 – в Сурмалинском. Были депортированы 135 тысяч азербайджанцев. В 1949-1953 годах из Армянской ССР были депортированы еще 150 тысяч азербайджанцев. В 1988-1992 годах из 185 населенных пунктов Армении были депортированы 250 тысяч азербайджанцев.

По указанным фактам Следственное управление Генеральной прокуратуры Азербайджана проводит расследование уголовного дела по статьям 103 (геноцид), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследования), 120.2.4 (убийство с особой жестокостью), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) УК Азербайджана.

Вынужденные переселенцы из Армении рассказали о бегстве с родины

Семья Тамиллы Мустафаевой в 1988 году была изгнана из Басаркечарского района Армянской ССР (сейчас город Варденис Армении). Сейчас она живет в Баку.

"Мой отец был умственно больным, содержался в психиатрической больнице села Зод. В том году 27 больных-азербайджанцев из этой клиники были выгнаны из здания и ушли, кто куда. Родственникам больница не сообщила. Все замерзли в зимних горах, потом мы находили тела больных людей, некоторые обглоданы животными. У наших родителей нет могил, нам некуда положить цветы. Мы хотим вернуться на Родину и отыскать места их смерти, увидеть снова наши села, в которых не осталось ни одного дома. Все разрушено", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Элман Гасанов родился и вырос в селе Гарагоюнлу (с 1967 году Азизли, а во время президента Тер-Петросяна в 1991 года - Норавак также Басаркечарского района - ныне Варденис).

Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его предки стали жертвами погромов начала XX века, депортации 1946-1953. Уехав, его односельчане поселились в Баку, Гяндже, Хызинском, Кялбаджарском и других районах Азербайджана.

"В 1988 году тетя моей жены, ее сын и муж заживо сожжены, связанные, вместе. Много сельчан умерли во время бегства зимой в горах, через перевал в советский Азербайджан. Теперь мы разбросаны во многих районах Азербайджана, есть потомки гарагоюнлинцев, живущие в США. Наша общая цель - возвращение в родные места. После второй карабахской войны жители села дважды собирались и отправляли просьбы в Баку, чтобы их поселили в пустом городе Гадрут Карабаха или организованно вернули в село Гарагоюнлу, где армян нет, так как все дома разрушены и только размещена армянская воинская часть", - рассказал Элман Гасанов.

Сын выходцев из Армении Гошгар Мовсумлу сказал корреспонденту "Кавказского узла", что приветствует активность общины Западного Азербайджана и считает деятельность этой организации адекватным ответом на политическую активность карабахских армян, которые претендуют на особый статус вне Азербайджана.

"Если в мире есть страны, которые ходатайствуют о предоставлении карабахским армянам статуса, в таком случае азербайджанцы из Армении также должны требовать удовлетворения своих прав на возвращение и проживание в родных местах", - сказал Мовсумлу.

31 марта является собирательной датой для всех случаев геноцида азербайджанцев в XX веке

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов отметил, что второй президент Азербайджана Гейдар Алиев принял 31 марта как общий трагический день геноцида азербайджанцев, который происходил в разные годы XX века.

"В ознаменование всех трагедий геноцида, совершенных против азербайджанского народа, постановляю: объявить 31 марта Днем геноцида азербайджанцев", - говорится в указе Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года.

"Самые многочисленные убийства мусульман Азербайджана - талышей, тюрок, лезгин, аваров и других - произошли в праздник Новруз по старому календарю, ныне 27 марта- 3 апреля 1918 года. Но потом, в различные годы также были случаи геноцида, включая Ходжалинский в феврале 1992 года. Поэтому Гейдаром Алиевым назначен день 31 марта, и это отмечено в его указе от 1988 года", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе армянские вооруженные формирования с помощью военнослужащих 366-го полка Объединенных сил СНГ взяли штурмом город Ходжалы, населенный преимущественно азербайджанцами. По данным властей Азербайджана, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков. В заложники были захвачены 1275 мирных жителей. Судьба 150 из них осталась неизвестной, говорится в справке "Кавказского узла" "Ходжалинская трагедия".

Политолог, председатель клуба политологом "Южный Кавказ" Илгар Велизаде также отметил, что второй президент Азербайджана Гейдар Алиев выбрал 31 марта днем геноцида, как собирательных для всех трагических страниц истории азербайджанцев.

"В ходе мартовских трагических событий в Баку (в 1918 году) за три дня было убито 12 тысяч человек. Это крупнейшая трагедия из тех, что учинили [...] в Азербайджане. В последующие годы были другие трагедии, но началом векового геноцида принято считать события в Баку в 1918 году", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним также, что опрошенные ранее "Кавказским узлом" российские политологи указали на политическую подоплеку в оценке событий марта 1918 года. По мнению политолога, эксперта по Азербайджану Александра Караваева, единых трактовок по событиям внутреннего становления советского пространства в странах бывшего СССР нет. "Здесь скорее тенденция «отталкивания» от России, даже в ущерб объективности [...] Политика памяти - вещь инструментальная, и направлена на идеологизацию прошлого ради скрепления нации. Поэтому сближения в этих сюжетах - редкие случаи", - отметил Караваев.

Он также считает, что не стоит из этих событий делать "платформу" для внешнеполитических столкновений. "И Баку, и Москва стараются избегать пикирований по исторической тематике, оставляя пространство маневров для блогеров, журналистов и публичных персон", - указал Караваев.

События весны 1918-го в Баку имели не только этническую подоплёку, но и общеполитическую, отметил российский политолог Камран Гасанов. "Большевикам нужно было распространить свою власть в Закавказье. Им нужны были союзники. И на тот период ими стали армянские дашнаки. Многие занимали видное место в бизнесе и в политике. В Азербайджане они стали «пятой колонной» большевиков. Так им дали карт-бланш в действиях, то они использовали все методы [...] Но их действия направлены были не именно против азербайджанцев, а против всех мусульман Южного Кавказа", - считает он.

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