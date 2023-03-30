Жители Дагестана сочли плату приемлемым условием посещения природных парков

30 марта 2023, 01:57

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Плата, которую власти Дагестана установили для посетителей природных достопримечательностей, необходимо направить на сохранение и развитие этих мест, при этом стоимость посещения не должна быть слишком высокой, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.

Как писал "Кавказский узел", правительство Дагестана решило сделать платным посещение нескольких парков и других природных достопримечательностей. За посещение природных парков "Верхний Гуниб", "Хунзахский" и "Ицари", Карадахской и Салтинской теснин, Ханагского водопада, озера Мочох, водопада Чвахило и Алмакского каньона установлена плата в 100 рублей.

В 2021 году число туристов, посетивших Дагестан, впервые превысило миллион, а в июле 2022 года туроператоры зафиксировали рост спроса на туры в Дагестан в среднем на 25-30% по сравнению с сезоном 2021 года. В августе 2022 года Дагестан вошел в число регионов-получателей финансирования на реализацию проектов в области туризма в 2023 году, на развитие пляжных зон, туристических маршрутов и кемпингов республике выделено более 317 млн рублей.

В список достопримечательностей, посещение которых в Дагестане решено сделать платным, есть объекты, которые посещает лишь малая доля гостей республики, заявил корреспонденту «Кавказского узла» работник туриндустрии Дагестана Гусейн. В частности, по его словам, крайне мало туристов посещают Ицаринскую башню, которая находится в природном парке Ицари в Дахадаевском районе. «Туда тоже хотят назначить плату, но вопрос, кто туда добирается», - сказал экскурсовод.

Также в труднодоступном месте находится водопад «Чвахило» расположенный в Чарадинском районе Дагестана. Гусейн отметил, что к водопаду «невозможно доехать на простой машине из-за сложности дороги». Вместе с тем большинство перечисленных в списке локаций в 2022 году посетили, по его оценкам, более 40% побывавших в Дагестане туристов.

Ханагский водопад, расположенный рядом с селением Хучни в Табасаранском районе, очень популярен среди туристов, но возможности для организации там туристической инфраструктуры сильно ограничены, так как территория вокруг водопада плотно застроена. «Это популярное место, но там все застроено, в пяти метрах от водопада многоэтажка стоит. Там неуютно и некомфортно», - сообщил Гусейн, добавив, что не согласился бы платить за посещение этого водопада.

При посещении некоторых достопримечательностей в природном парке «Верхний Гуниб» с туристических групп уже в 2022 году брали определенную плату, отметил Гусейн. Этот парк, по его словам, привлекает туристов наличием нескольких трекинговых маршрутов.

Наиболее популярным среди туристов местом он считает Салтинскую теснину, где расположен Салтинский водопад: по оценкам Гусейна, в сезон это место посещают около тысячи человек в день. Он обратил внимание, что некоторые из перечисленных популярных туристических локаций среди местных жителей популярностью не пользуются.

Введение платы за посещение некоторых природных достопримечательностей обсуждалось среди представителей туриндустрии, однако круглого стола или общественных обсуждений власти не организовывали, отметил Гусейн. Он считает, что вырученные таким образом средства необходимо направить не только на строительство необходимой инфраструктуры на самих объектах, но и на ремонт ведущих к ним дорог.

Экскурсовод Али подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что за посещение достопримечательностей в парке «Верхний Гуниб» с туристов уже берут плату. Он назвал правильным решение о платном посещении популярных туристических локаций при условии, что «эти деньги пойдут по назначению». На общий туристический поток дополнительная плата, по его мнению, не повлияет.

«На эти деньги власти там могут все условия сделать: дороги улучшить, туалеты поставить нормальные, чтобы там чистили и убирали регулярно», - пояснил Али. При этом для местных жителей доступ к достопримечательностям и паркам Дагестана должен быть бесплатным, считает он.

В Карадахской теснине раньше существовала определенная плата за вход, но при последнем посещении никакой оплаты не было, и все туристы посещали бесплатно, рассказал экскурсовод. «В Карадахской теснине раньше за вход брали раньше со всех, кроме гидов, но в последний раз, прошлым летом, отменили плату», - рассказал он, отметив, что и за посещение Салтинского водопада в течение многих лет взималась плата. Кроме того, на этом объекте существует платный прокат сапог по 100 рублей за пару - без них посещение водопада затруднительно.

Посещение озера Мочох и Ханагского водопада вблизи селения Хучни раньше было бесплатным, но с недавних пор, по информации Али, вход на эти два объекта также стал платным. Сам Али эти объекты после введения платы за вход не посещал, сославшись на информацию от коллег.

Жители Дагестана, опрошенные «Кавказским узлом», выразили готовность платить за посещение туристических объектов республики. Опрос не является репрезентативным и отражает лишь частные мнения респондентов.

Махачкалинец Саид отметил, что посещал перечисленные в постановлении правительства туристические объекты и почти нигде с него не взяли плату. Саид готов платить за посещение туристических мест, если цена посещения «будет адекватной»; по его мнению, такая плата на туристическом потоке не скажется, а вырученные деньги позволят поддерживать достопримечательность в должном состояние. «Убежден, что потратить должны непосредственно на сами объекты и достопримечательности, за посещение которых взимается плата», - сказал Саид корреспонденту «Кавказского узла».

Житель Дагестана Тимур неоднократно посещал природные парки и достопримечательности, упомянутые в списке. По его мнению, плату за посещение туристических объектов стоит ввести для гостей республики, а для местных жителей вход следует оставить бесплатным. При этом сам Тимур готов платить определенную «невысокую плату» за посещение природных и туристических объектов. Введение платы, по его мнению, не отразится на посещаемости туристических объектов, а вырученные деньги должны быть потрачены на сохранение объектов в надлежащем виде. «Чистота и порядок, попытаться максимально сохранить естественные условия природы, только после этого создать инфраструктуру», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Житель Дагестана Касим посещал лишь некоторые из упомянутых в списке объектов и не готов платить за вход в природные парки. «Я считаю неправильным введение платы за посещение туристических мест, не готов платить за их посещение и не собираюсь их посещать», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Житель республики Султан ни один из перечисленных туристических объектов не посещал, а к введению платы относится положительно. «Вопрос в том, насколько эта плата будет высокой», - отметил он. По его мнению, жителей Дагестана введение платы может оттолкнуть от посещение некоторых мест, поэтому справедливой будет «минимальная цена».

«Я готов, главное, чтобы стоимость была разумной, а не наглой»,- пояснил он корреспонденту «Кавказского узла», отметив, что в Дагестане распространена практика «наглой платы». Все средства, вырученные от продажи билетов, должны быть направлены на уборку этих природных объектов от мусора, при этом должен быть «прозрачный аудит» не только в сборе денежных средств, но и в их трате, отметил Султан.

Житель Махачкалы Идрис обратил внимание, что упомянутые в списке места, отнесены к категории «особо охраняемой природной территории», на которых местные власти имеют право устанавливать плату за посещение. «Причем эта плата должна быть не менее половины процента от прожиточного минимума. Как раз там получается приблизительно сто рублей. Это самая минимальная плата, которая могла быть введена. Если эти деньги пойдут на поддержание объекта или создание какой-либо инфраструктуры, то это можно понять, но я думаю, учитывая большой туристический поток, какая-то часть будет идти на поддержание объекта, на его охрану, а какая-то часть в доход бюджета», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла». По мнению Идриса, введение платы за посещение определенных туристических локаций никак не повлияет на общий турпоток в республику.

В министерстве по туризму и народным художественным промыслам Дагестана на звонок корреспондента «Кавказского узла» не ответили.

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